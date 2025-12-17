Warner Bros. отказался от предложения Paramount. Компания хочет сделку с Netflix

Warner Bros. отказался от $108 миллиардов, которые предложил Paramount. Компания хочет завершить сделку с Netflix, пишет Meduza.

Совет директоров Warner Bros. Discovery отклонил предложение Paramount Skydance.

«Он призвал акционеров Warner Bros. не принимать предложение о продаже своих акций Paramount по цене $30 за бумагу и не отказываться от сделки с Netflix. Предложение Paramount остается действительным до 8 января 2026 года», — говорится в сообщении.

Paramount и Netflix несколько месяцев боролись за активы Warner Bros.

Netflix объявил 5 декабря, что собирается выкупить киностудии Warner Bros. и стриминг HBO Max за $82,7 миллиарда (по $27,75 за акцию).

Через несколько дней Paramount предложил купить весь Warner Bros., включая кабельные телеканалы (CNN, TNT Sports и Discovery), за более чем $107 миллиардов.