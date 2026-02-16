Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений продолжается

Акция по замене бессрочных водительских удостоверений продолжается и не завершается 15 февраля. Замена проводится в плановом режиме, срочности в обращении нет. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного центра по регистрации транспортных средств.

Цель акции — дать максимальному числу граждан возможность заменить бессрочные водительские удостоверения бесплатно и без медицинской справки формы 083.

Для удобства граждан замену можно оформить онлайн через мобильное приложение «Түндүк», без посещения территориальных подразделений.

Онлайн-сервис позволяет избежать очередей и сэкономить время.