Происшествия

В Стамбуле снова начались массовые протесты против властей Турции

В Стамбуле начались массовые протесты против властей страны. Об этом сообщает Hurriyet.

По данным журналистов, протестующие выступают против решения об отстранении руководства отделения оппозиционной Народно-республиканской партии, один из лидеров которой — экс-мэр Стамбула Экрем Имамоглу — находится под арестом с мая. Между митингующими и полицией произошли стычки.

Возле офиса оппозиционной Народно-республиканской партии отмечены столкновения протестующих с полицейскими. В городе призывают к «кастрюльным акциям»: митингующие идут по улицам и бьют по кастрюлям в знак протеста против действий властей.

Решение об отстранении руководства стамбульского отделения партии вынес гражданский суд первой инстанции Стамбула. Он аннулировал результаты прошедшего в 2023 году съезда, на котором избрано руководство офиса.

Кроме того, канцелярия губернатора Стамбула объявила о трехдневном запрете на собрания, демонстрации, заявления для прессы и распространение листовок в нескольких районах города. Запрет продлится до 10 сентября и распространяется на районы Бешикташ, Бейоглу, Эйюпсултан, Кагытхан, Сарыер и Шишли.

Напомним, Экрем Имамоглу задержан 19 марта 2025-го, это также вызвало волну массовых протестов в Турции. Спустя несколько дней политика отстранили от должности мэра Стамбула и обвинили во взяточничестве. В июле его приговорили к одному году и восьми месяцам тюрьмы.

53-летний Имамоглу считался главным соперником Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих президентских выборах в Турции, которые должны состояться в 2028 году.

Главная оппозиционная партия Турции утвердила кандидатуру Экрема Имамоглу на пост лидера страны на предстоящих выборах.
