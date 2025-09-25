В Кыргызстане слова «фондовый рынок» до сих пор звучат как что-то непонятное. Но именно здесь решается вопрос: будут ли у наших компаний деньги на развитие и смогут ли обычные люди зарабатывать не только на депозитах, но и на инвестициях.

О том, зачем нужна фондовая биржа, как на ней покупать акции «в один клик» и почему государство стало главным акционером, в интервью 24.kg с председателем совета директоров КФБ Талантбеком Омуралиевым.

— Давайте начнем с самого простого: что такое Кыргызская фондовая биржа?

— Если коротко — это маркетплейс. Как Wildberries или Ozon, только у нас встречаются не продавцы обуви и покупатели сумок, а компании и инвесторы. Первые выпускают ценные бумаги, чтобы привлечь деньги, а вторые их покупают.

Торги проходят открыто: если несколько инвесторов борются за акции, цена растет. Так формируется рыночная стоимость.

— Кто сегодня владелец биржи?

— Недавно произошло важное событие. Государство в лице Министерства финансов стало ее основным акционером с долей 62,17 процента. Второй крупный акционер — Турецкая фондовая биржа, у нее 30 процентов.

Мы уверены, что это не просто цифры. Это знак: Кыргызстан возвращает фондовую биржу в орбиту государственных приоритетов, плюс открывает путь к интеграции с другими тюркоязычными странами.

— Что конкретно можно купить на этом «маркетплейсе»?

— У нас один товар — ценные бумаги. Это акции и облигации. Первые дают долю в компании, вторые — это фактически кредит, только оформленный через рынок.

Например, компания оценила облигацию в 100 сомов, но, если спрос высокий, инвесторы могут купить ее за 110 сомов. Тогда компания привлечет больше денег, чем рассчитывала.

— И как это все покупать? Надо ходить в офис брокеров?

— По закону физические лица могут выходить на рынок только через брокеров. Но сейчас мы внедряем цифровые сервисы. В 2026 году появится возможность покупать кыргызские ценные бумаги через мобильное приложение. В один клик, как перевод через интернет-банкинг.

— Какие компании сегодня самые интересные для инвесторов?

— Топ-3 сейчас выглядит так: аэропорт «Манас», финансовый сектор (в первую очередь банки) и Кантский цементный завод. Эти направления показывают стабильный рост и привлекают инвесторов.

— У вас лично есть акции?

— Да, я тоже инвестирую. Пользуюсь приложением брокера, но пока в моем портфеле в основном зарубежные бумаги. Там все уже оцифровано. У нас в Кыргызстане такой возможности пока нет, но скоро появится.

— Что вы посоветуете простому человеку, который хочет попробовать себя на рынке?

— Главное — диверсификация. Никогда не вкладывайте все в один актив. Допустим, 20 процентов держите в банке, 20 процентов — в фондовом рынке, 20 процентов — в жилье, 20 процентов — наличные. Тогда, даже если где-то проиграете, все равно не потеряете все.

И, конечно, надо смотреть на компанию: ее финансовые показатели, репутацию, прогнозы брокеров. На Западе инвесторы покупают акции не ради дивидендов, а ради роста стоимости. У нас тоже к этому все идет.

— Если сравнивать фондовую биржу и криптовалюту? Где больше рисков?

— Крипта — модный инструмент, но очень рискованный. Сегодня в традиционной финансовой системе сосредоточено 90 процентов денег, на крипторынке — только 10. Со временем криптоинструменты станут надежнее, но сейчас это лотерея. Поэтому опять же — диверсификация.

— Недавно Минфин вышел на биржу с аукционом. Что это значит?

— Это очень важный шаг. Министерство финансов разместило на бирже в депозиты коммерческих банков 24 миллиарда сомов, а спрос со стороны банков был 53 миллиарда. То есть желающих было в два раза больше.

Это показывает: в экономике есть огромный спрос на инвестиции. А фондовый рынок — способ превращать данный спрос в реальные деньги для компаний и государства. Талантбек Омуралиев

Сегодня фондовая биржа в Кыргызстане только выходит из тени. Еще недавно о ней вспоминали разве что экономисты и чиновники. Теперь государство стало главным акционером, готовятся мобильные сервисы для инвесторов. Впервые за долгие годы фондовый рынок может стать местом, где решается будущее экономики.

Возможно, через пару лет покупка акций аэропорта «Манас» или цементного завода будет такой же простой, как заказ такси в приложении.