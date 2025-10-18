11:59
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Общество

Новая норма. Коллегия Минздрава продолжалась более восьми часов

В Министерстве здравоохранения Кыргызстана прошло заседание коллегии — продолжалось более восьми часов. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

По словам главы ведомства Эркина Чечейбаева, коллегии МЗ КР впредь будут проводиться в таком же детальном и предметном формате. «Это станет новой нормой: коллегии не будут формальными мероприятиями «для галочки», а станут площадкой для глубокого анализа и принятия конкретных управленческих решений», — подчеркнул чиновник.

На коллегии подвели итоги деятельности системы здравоохранения с начала 2025 года. Участники проанализировали результаты работы, рассмотрели ключевые показатели и определили меры повышения эффективности управления отраслью.

Особое внимание уделили вопросам финансирования, кадровой политики, цифровизации, качества медицинских услуг, лекарственного обеспечения, общественного здоровья и реализации стратегических программ.

Эркин Чечейбаев отметил необходимость укрепления исполнительской дисциплины и повышения персональной ответственности руководителей организаций здравоохранения за допущенные нарушения, особенно в сфере материнской и младенческой смертности. Он подчеркнул, что министерство будет жестко реагировать на случаи неисполнения поручений, халатности и бездействия.

Отдельный акцент сделан на недопустимости коррупционных проявлений на всех уровнях — как среди руководителей, так и рядовых медицинских работников. Министр подчеркнул, что доверие граждан к системе напрямую зависит от прозрачности и профессиональной этики.

Читайте по теме
Врачи не боги. Министр здравоохранения о материнской смертности

Глава ведомства призвал медицинских работников кардинально менять отношение к пациентам, проявлять больше внимания и уважения к каждому обратившемуся за помощью. В этой связи он сообщил, что уровень удовлетворенности граждан качеством медицинских услуг теперь будет отслеживаться через цифровой сервис «Пикир».

Каждый врач и каждое медицинское учреждение будут находиться под постоянным мониторингом как со стороны Минздрава, так и администрации президента КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347647/
просмотров: 471
Версия для печати
Материалы по теме
Минздрав КР: Информация о вспышке холеры — фейк
Минздрав пополняет кадровый резерв управленцев для медучреждений
Госбольницы в Кыргызстане смогут зарабатывать за счет услуг по пересадке волос
Онлайн-отзыв об услугах в больницах теперь могут оставить кыргызстанцы
Родственники скончавшейся в Чолпон-Ате роженицы обратились к президенту
В Чолпон-Ате скончалась роженица
Пятнадцать врачей НЦОМиД готовы уволиться — не согласны с решением Минздрава
Отсутствующий препарат для недоношенных детей поступит в роддома КР в сентябре
Мобильное приложение «ЭММА» для беременных теперь доступно в Кыргызстане
В КР утвержден порядок изоляции пациентов, отказавшихся от лечения туберкулеза
Популярные новости
Иностранные студенты покидают&nbsp;КР: количество виз сократилось в&nbsp;четыре раза Иностранные студенты покидают КР: количество виз сократилось в четыре раза
В&nbsp;Кыргызстане пригрозили наказанием за&nbsp;необоснованный рост цен на&nbsp;топливо В Кыргызстане пригрозили наказанием за необоснованный рост цен на топливо
В&nbsp;мэрии Бишкека отказались от&nbsp;идеи перенести железную дорогу за&nbsp;черту города В мэрии Бишкека отказались от идеи перенести железную дорогу за черту города
В&nbsp;центре Бишкека, рядом с&nbsp;площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект В центре Бишкека, рядом с площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект
Бизнес
Великобритания поддерживает реформы и&nbsp;модернизацию Узбекистана Великобритания поддерживает реформы и модернизацию Узбекистана
Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и&nbsp;как защититься Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и как защититься
Цены на&nbsp;топливо в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;России почти сравнялись Цены на топливо в Кыргызстане и России почти сравнялись
Получайте переводы KWIKPAY из&nbsp;России по&nbsp;коду в&nbsp;мобильном приложении &laquo;Компаньон&raquo; Получайте переводы KWIKPAY из России по коду в мобильном приложении «Компаньон»
18 октября, суббота
11:40
Минсельхоз предоставит водоемы для создания рыбных хозяйств: объявлен конкурс Минсельхоз предоставит водоемы для создания рыбных хозя...
11:29
В Бишкеке умер известный журналист Вадим Ночевкин
11:13
Минприроды разрешили ввести собственную форменную одежду
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 13-17 октября
10:56
ГКНБ задержал бывшего ректора Евразийского университета