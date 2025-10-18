Новая норма. Коллегия Минздрава продолжалась более восьми часов

В Министерстве здравоохранения Кыргызстана прошло заседание коллегии — продолжалось более восьми часов. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

По словам главы ведомства Эркина Чечейбаева, коллегии МЗ КР впредь будут проводиться в таком же детальном и предметном формате. «Это станет новой нормой: коллегии не будут формальными мероприятиями «для галочки», а станут площадкой для глубокого анализа и принятия конкретных управленческих решений», — подчеркнул чиновник.

На коллегии подвели итоги деятельности системы здравоохранения с начала 2025 года. Участники проанализировали результаты работы, рассмотрели ключевые показатели и определили меры повышения эффективности управления отраслью.

Особое внимание уделили вопросам финансирования, кадровой политики, цифровизации, качества медицинских услуг, лекарственного обеспечения, общественного здоровья и реализации стратегических программ.

Эркин Чечейбаев отметил необходимость укрепления исполнительской дисциплины и повышения персональной ответственности руководителей организаций здравоохранения за допущенные нарушения, особенно в сфере материнской и младенческой смертности. Он подчеркнул, что министерство будет жестко реагировать на случаи неисполнения поручений, халатности и бездействия.

Отдельный акцент сделан на недопустимости коррупционных проявлений на всех уровнях — как среди руководителей, так и рядовых медицинских работников. Министр подчеркнул, что доверие граждан к системе напрямую зависит от прозрачности и профессиональной этики.

Глава ведомства призвал медицинских работников кардинально менять отношение к пациентам, проявлять больше внимания и уважения к каждому обратившемуся за помощью. В этой связи он сообщил, что уровень удовлетворенности граждан качеством медицинских услуг теперь будет отслеживаться через цифровой сервис «Пикир».

Каждый врач и каждое медицинское учреждение будут находиться под постоянным мониторингом как со стороны Минздрава, так и администрации президента КР.