Угроза ученикам Бишкека. Муниципальные школы переведут на онлайн-обучение

17 октября все муниципальные школы Бишкека переведут на онлайн-обучение. Об этом 24.kg сообщила вице-мэр Виктория Мозгачева.

Напомним, в мессенджерах распространили видео, на котором мужчина угрожает физической расправой над учащимися столичных школ. Милиция установила личность угрожавшего. Им оказался гражданин Украины Ярослав Овсюк. Он объявлен в международный розыск за телефонный терроризм.

По словам вице-мэра, городские власти работают согласно алгоритму действий. Что касается частных школ, они будут работать в обычном режиме, но администрации образовательных учреждений предупредили о необходимости соблюдать меры безопасности.