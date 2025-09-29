Скоро зима. Гидравлические испытания тепловых сетей начинаются в Оше

Гидравлические испытания тепловых сетей начинаются сегодня в Оше. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По ее данным, испытания магистральных и внутриквартальных трубопроводов проводятся для проверки прочности труб и запорной арматуры. Жителям и организациям, подключенным к системе теплоснабжения, необходимо закрыть запорную арматуру на границах раздела и элеваторных узлах, чтобы избежать аварий.

Работы будут проведены поэтапно до 3 октября:

29-30 сентября — улицы Курманджан Датки, Шаит-Тепа, Ленина, Айтиева, Амир Тимура, Алиева, Абдыкадырова (Интернациональная);

30 сентября — 1 октября — улицы Масалиева (от военкомата до Ошского района), Узгенская, Раимбекова, Карасуйская, Монуева, Ашимахунова, Навои, Шакирова, Ошская;

1-2 октября — участок М-3 Ø700 мм до автотреста, улицы Салиевой, Раззакова, Касымбекова, Джим, Мира, Жаны-Чек (от Ошского района до ТЭЦ);

3 октября — поликлиника УВД, историко-юридический факультет ОшГУ, ОАО «Ошэлектро», Ошский РЭС, Юридическая академия, санаторий «Барчын», поликлиника «Мир семьи», участок М-2 Ø500 мм.

Городская ТЭЦ призывает жителей быть внимательными в указанные дни и не оставлять квартиры без присмотра.