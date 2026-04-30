В Бишкеке начнутся плановые испытания тепловых магистралей

1-8 мая в Бишкеке будут проводиться плановые регламентные испытания тепловых магистралей. Об этом сообщает столичный муниципалитет.
Работы выполняются ежегодно в обязательном порядке и направлены на выявление уязвимых участков тепловых сетей с последующим устранением их. Это необходимо для обеспечения надежного и безаварийного прохождения предстоящего отопительного сезона.
В ходе испытаний возможны:
- повреждения трубопроводов;
- просадки (провалы) дорожного покрытия;
- подтопление территорий, расположенных вблизи тепловых сетей.
В местах работ будут дежурить аварийные бригады, которые осуществляют постоянный контроль и при обнаружении повреждений оперативно произведут отключение поврежденного участка.
МП «Бишкектеплосеть» просит жителей и гостей столицы соблюдать осторожность и быть внимательными. В случае обнаружения порывов, провалов дорожного покрытия и выхода воды на поверхность нужно незамедлительно сообщить в диспетчерскую службу: