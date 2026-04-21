В Бишкеке прокладывают тепловые сети на пересечении улиц Льва Толстого и Исанова

В Бишкеке проводят строительно-монтажные работы на железнодорожных путях на пересечении улиц Льва Толстого и Исанова. Об этом сообщает мэрия столицы.

По ее данным, на участке прокладывают тепловые сети, проходящие под железнодорожными путями.

В рамках проекта осуществляется замена трубопровода общей протяженностью 90 метров. Работы проводятся с применением специальной технологии – установкой рельсового страховочного пакета, что позволяет выполнять строительно-монтажные работы под железнодорожными путями без ограничения движения поездов и с соблюдением всех требований безопасности.

Реализация мероприятий направлена на повышение надежности и устойчивости системы теплоснабжения города, а также на обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей в предстоящие отопительные периоды.