В Бишкеке прокладывают тепловые сети на пересечении улиц Льва Толстого и Исанова

В Бишкеке проводят строительно-монтажные работы на железнодорожных путях на пересечении улиц Льва Толстого и Исанова. Об этом сообщает мэрия столицы.

По ее данным, на участке прокладывают тепловые сети, проходящие под железнодорожными путями.

В рамках проекта осуществляется замена трубопровода общей протяженностью 90 метров. Работы проводятся с применением специальной технологии – установкой рельсового страховочного пакета, что позволяет выполнять строительно-монтажные работы под железнодорожными путями без ограничения движения поездов и с соблюдением всех требований безопасности.

Реализация мероприятий направлена на повышение надежности и устойчивости системы теплоснабжения города, а также на обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей в предстоящие отопительные периоды.
Материалы по теме
Скоро зима. Гидравлические испытания тепловых сетей начинаются в Оше
Второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей начался в Бишкеке
Пробки на улице Токтогула: начали ремонт тепловой сети
Популярные новости
Иссык-Куль отступал на&nbsp;километры. Ученый объяснил загадку озера Иссык-Куль отступал на километры. Ученый объяснил загадку озера
Кыргызская певица сняла клип с&nbsp;участием известных африканских танцоров Кыргызская певица сняла клип с участием известных африканских танцоров
Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в&nbsp;Мекку Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в Мекку
В&nbsp;Бишкеке будет тепло и&nbsp;сухо. Прогноз погоды на&nbsp;20-22 апреля В Бишкеке будет тепло и сухо. Прогноз погоды на 20-22 апреля
Жилье третьего поколения. Как прошла презентация нового ЖК&nbsp;Tian Shan&nbsp;1 Жилье третьего поколения. Как прошла презентация нового ЖК Tian Shan 1
Коллектив &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; скорбит в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной Мурата Сулайманова Коллектив «Газпром Кыргызстан» скорбит в связи с кончиной Мурата Сулайманова
DemirBank запустил образовательный кредит под 0&nbsp;процентов DemirBank запустил образовательный кредит под 0 процентов
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лучший работодатель&raquo; на&nbsp;премии HR&nbsp;Excellence 2026 «Элдик Банк» — «Лучший работодатель» на премии HR Excellence 2026
В Бишкеке демонтируют хаотично размещенную наружную рекламу В Бишкеке демонтируют хаотично размещенную наружную рек...
В «Ак-Ордо» снос дома проводился по решению суда — служба исполнителей
Садыр Жапаров с рабочим визитом прибыл в Астану
Жилье третьего поколения. Как прошла презентация нового ЖК Tian Shan 1