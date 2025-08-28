16:40
Дебюрократизация. Госорганы в КР могут работать качественно и в ускоренном темпе

Госорганы в Кыргызстане могут работать качественно и в ускоренном темпе. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил завотделом по экономическим вопросам Национального института стратегических инициатив Вячеслав Пак.

По его словам, с марта 2025 года в рамках дебюрократизации в стране принято около 30 нормативных правовых актов.

«Это очень быстрый темп, ведь некоторые законы, постановления и нормативные акты могут приниматься месяцами или даже годами. Есть и другие нормативные правовые акты, которые находятся на подписи у президента, на рассмотрении Жогорку Кенеша, прошли общественное обсуждение. В целом идет речь примерно о ста нормативных актах, которые не приняты, но в процессе», — сказал Вячеслав Пак.

Завотделом по соцвопросам НИСИ Мээрим Саркулова напомнила о проекте «Регуляторная гильотина».

Читайте по теме
Бизнес в Кыргызстане освободят от неэффективных, ненужных лицензий

«Сейчас пересматривается вся лицензионно-разрешительная система, собираются обоснования к лицензиям и разрешениям, выдаваемым госорганами. Параллельно готовятся соответствующие решения президента. Если госорганы не смогут обосновать, почему нужны существующие лицензии, их будут отменять. Останутся только те, которые были обоснованы», — сказала она.

Речь идет о 800 видах лицензионно-разрешительных документов.

Напомним, в марте 2025 года президент издал Указ «О дополнительных мерах по повышению эффективности и дебюрократизации системы государственной службы». Для его реализации создана межведомственная комиссия. Разработка предложений по дебюрократизации госорганов возложена на НИСИ.
