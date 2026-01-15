19:54
Глава кабмина: Решающий этап дебюрократизации переходит на региональный уровень

Адылбек Касымалиев провел совещание, посвященное вопросам реализации мер по дебюрократизации системы госуправления. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, Адылбек Касымалиев отметил основные направления работы в рамках дебюрократизации — обеспечение граждан качественными, своевременными и доступными услугами и улучшение условий для ведения бизнеса.

кабмина
Фото кабмина

«В 2025 году в этом направлении проведена значительная работа. Работа по дебюрократизации осуществляется в несколько этапов. Первый этап охватил центральные госорганы, упрощен ряд процедур для бизнеса и граждан, расширено межведомственное электронное взаимодействие, устраняются дублирующие функции госорганов, избыточные барьеры для граждан и предпринимателей. Второй этап охватит регионы. Запускаем реформу, направленную на повышение эффективности управления на местном уровне, сокращение бюрократии и улучшение условий для бизнеса. Если на районном или городском уровне сохраняются избыточные требования и процедуры, затягивается принятие решений, реформы в центре, не дадут ожидаемого результата», — сказал он.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что решающий этап дебюрократизации теперь переходит на региональный уровень. По его словам, каждый аким и руководитель на местах будет нести персональную ответственность за качество реализации возложенных функций. Перед местными органами власти поставлены задачи по исключению дублирующих функций, сокращению сроков принятия решений и своевременному решению вопросов на местах.

Председатель кабинета министров добавил, что цифровизация становится ключевым инструментом дебюрократизации. В этом контексте он обозначил важность активного применения цифровых технологий как на центральном уровне, так и в регионах.

В пилотном проекте будут участвовать:

  • города Токмок и Нарын;
  • Ноокатский, Баткенский и Тюпский районы;
  • Джалал-Абадская и Таласская области.

По итогам совещания даны поручения руководителям государственных и местных органов власти.

В рамках дальнейшей реализации реформ Национальный институт стратегических инициатив и Минюст будут осуществлять системную работу с местными органами власти.
Ссылка: https://24.kg/vlast/358017/
просмотров: 293
