09:18
USD 87.45
EUR 102.07
RUB 1.12
Власть

Процедура трансформации земель будет упрощена — решение кабмина

Глава кабмина Адылбек Касымалиев провел заседание комиссии по мониторингу Указа президента о дебюрократизации и повышении эффективности госуправления.

Он отметил, что реформы по устранению избыточного регулирования затронули сферы здравоохранения, образования, финансов и госслужбы. Ключевыми инструментами стали цифровизация межведомственного взаимодействия и ликвидация госмонополии в отдельных отраслях.

Подчеркнута важность дальнейшего снижения барьеров для граждан и бизнеса на всех уровнях власти.

Комиссия приняла решение об упрощении процедур трансформации земель и переходе на цифровую регистрацию скота. Внедрение единого госреестра позволит ведомствам полностью отказаться от бумажных справок.

Экологические паспорта также переведут в электронный формат, а для сфер туризма и общепита будут подготовлены предложения по сокращению бюрократических требований.

Отдельное внимание на заседании уделено вопросам регистрации ввозимых автомобилей, кадровой политике и мерам по рациональному потреблению электроэнергии. 

Отмечено, что проводимая политика направлена на создание комфортной среды для предпринимателей и ускорение экономического развития страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/369772/
просмотров: 426
Версия для печати
Материалы по теме
Министр юстиции Аяз Баетов раскритиковал темпы дебюрократизации госаппарата
Глава кабмина: Решающий этап дебюрократизации переходит на региональный уровень
Главе Минюста продлили полномочия заместителя председателя кабмина
Шестой пакет мер по дебюрократизации обсудили в администрации президента
Дебюрократизация: разрешительные документы для бизнеса сократят в два раза
Главе Минюста продлили полномочия куратора по вопросу дебюрократизации
Обращение в госорганы. Как сделать это правильно, чтобы получить ответ
Дебюрократизация: изменен ряд постановлений о лицензионно-разрешительной системе
Дебюрократизация. Госорганы в КР могут работать качественно и в ускоренном темпе
Дебюрократизация: любой желающий может внести свои предложения
Популярные новости
Торага ЖК: Водительские удостоверения нового образца признали в&nbsp;других странах Торага ЖК: Водительские удостоверения нового образца признали в других странах
Основатель &laquo;Аю&raquo; рассказал о&nbsp;переговорах в&nbsp;ГКНБ и&nbsp;&laquo;чашке чая за&nbsp;$10&nbsp;миллионов&raquo; Основатель «Аю» рассказал о переговорах в ГКНБ и «чашке чая за $10 миллионов»
Президент обсудил с&nbsp;Омурбеком Текебаевым власть кочевников и&nbsp;будущее страны Президент обсудил с Омурбеком Текебаевым власть кочевников и будущее страны
Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в&nbsp;съемной квартире Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в съемной квартире
Бизнес
ТМ&nbsp;&laquo;Тойбосс&raquo; подтвердила соответствие своей деятельности стандарту FSSC 22000 ТМ «Тойбосс» подтвердила соответствие своей деятельности стандарту FSSC 22000
MEGA наращивает сеть: новые базовые станции и&nbsp;улучшенный интернет по&nbsp;всей стране MEGA наращивает сеть: новые базовые станции и улучшенный интернет по всей стране
БЕЗЛИМИТ от&nbsp;Beeline всего за&nbsp;330 сомов БЕЗЛИМИТ от Beeline всего за 330 сомов
BAKAI снижает стоимость выпуска премиальной карты Visa Infinite Diamond BAKAI снижает стоимость выпуска премиальной карты Visa Infinite Diamond
10 апреля, пятница
09:09
Садыр Жапаров едет в город Ош: проверит стройки и откроет соцобъекты Садыр Жапаров едет в город Ош: проверит стройки и откро...
09:09
Более 3 миллиардов сомов взыскала Служба судебных исполнителей в доход страны
08:55
Верховный суд России признал «Мемориал» экстремистской организацией
08:54
Кыргызстан получил тарифные льготы на импорт отдельных видов овощей
08:35
Создание ресурсных классов для детей с аутизмом обсудили в Минпросвещения
9 апреля, четверг
23:41
Apple и Lenovo возглавили антирейтинг ремонтопригодности ноутбуков