Глава кабмина Адылбек Касымалиев провел заседание комиссии по мониторингу Указа президента о дебюрократизации и повышении эффективности госуправления.

Он отметил, что реформы по устранению избыточного регулирования затронули сферы здравоохранения, образования, финансов и госслужбы. Ключевыми инструментами стали цифровизация межведомственного взаимодействия и ликвидация госмонополии в отдельных отраслях.

Подчеркнута важность дальнейшего снижения барьеров для граждан и бизнеса на всех уровнях власти.

Комиссия приняла решение об упрощении процедур трансформации земель и переходе на цифровую регистрацию скота. Внедрение единого госреестра позволит ведомствам полностью отказаться от бумажных справок.

Экологические паспорта также переведут в электронный формат, а для сфер туризма и общепита будут подготовлены предложения по сокращению бюрократических требований.

Отдельное внимание на заседании уделено вопросам регистрации ввозимых автомобилей, кадровой политике и мерам по рациональному потреблению электроэнергии.

Отмечено, что проводимая политика направлена на создание комфортной среды для предпринимателей и ускорение экономического развития страны.