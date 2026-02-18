Министр юстиции Аяз Баетов раскритиковал темпы дебюрократизации госаппарата

В администрации президента состоялось заседание межведомственной комиссии по дебюрократизации государственной системы под председательством главы кабинета министров Адылбека Касымалиева. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Главным моментом обсуждения стала критика со стороны заместителя председателя кабмина — министра юстиции Аяза Баетова. Он заявил, что за год реализация инициатив по дебюрократизации продвинулась недостаточно, несмотря на достигнутый консенсус между государственными органами.
Он подчеркнул необходимость ускоренной подготовки нормативных актов и конкретных планов реформ.
На засадании министр финансов Алмаз Бакетаев доложил о бюджетном обеспечении реформ и представил оценку потребностей цифровых проектов. Среди обсуждаемых инициатив — возможная реорганизация функций казначейства с передачей операций и кадров государственному банку «Кылым Банк».
Глава Минздрава Каныбек Досмамбетов отчитался о выполнении указа президента № 331, касающегося повышения конкурентоспособности государственных организаций здравоохранения. По итогам обсуждения глава кабмина объявил ему устное замечание за несвоевременное исполнение части поручений.
По итогам заседания министру науки, высшего образования и инноваций и курирующему заместителю объявили устные замечания за затягивание нормативной работы.
Глава кабмина подчеркнул, что дебюрократизация остается одним из приоритетов государственной политики, и потребовал конкретных результатов в установленные сроки, усиления межведомственной координации и мониторинга исполнения поручений.