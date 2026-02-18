18:02
USD 87.45
EUR 103.46
RUB 1.14
Министр юстиции Аяз Баетов раскритиковал темпы дебюрократизации госаппарата

В администрации президента состоялось заседание межведомственной комиссии по дебюрократизации государственной системы под председательством главы кабинета министров Адылбека Касымалиева. Об этом сообщила пресс-служба кабмина. 

Главным моментом обсуждения стала критика со стороны заместителя председателя кабмина — министра юстиции Аяза Баетова. Он заявил, что за год реализация инициатив по дебюрократизации продвинулась недостаточно, несмотря на достигнутый консенсус между государственными органами.

По словам чиновника, до сих пор не решены нормативные вопросы, тормозящие передачу полномочий и институциональные изменения, в том числе в части повышения самостоятельности Национальной академии наук.

Он подчеркнул необходимость ускоренной подготовки нормативных актов и конкретных планов реформ.

На засадании министр финансов Алмаз Бакетаев доложил о бюджетном обеспечении реформ и представил оценку потребностей цифровых проектов. Среди обсуждаемых инициатив — возможная реорганизация функций казначейства с передачей операций и кадров государственному банку «Кылым Банк».

Глава Минздрава Каныбек Досмамбетов отчитался о выполнении указа президента № 331, касающегося повышения конкурентоспособности государственных организаций здравоохранения. По итогам обсуждения глава кабмина объявил ему устное замечание за несвоевременное исполнение части поручений.

Представители Верховного суда и Генеральной прокуратуры отметили, что требование о полноценной онлайн-трансляции судебных заседаний пока не выполняется в полном объеме: в ряде случаев публикуют лишь отредактированные записи. Адылбек Касымалиев поручил взять вопрос на особый контроль и обеспечить согласование технических условий для прямых трансляций.

По итогам заседания министру науки, высшего образования и инноваций и курирующему заместителю объявили устные замечания за затягивание нормативной работы. 

Глава кабмина подчеркнул, что дебюрократизация остается одним из приоритетов государственной политики, и потребовал конкретных результатов в установленные сроки, усиления межведомственной координации и мониторинга исполнения поручений.
