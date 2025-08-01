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Экономика

Бизнес в Кыргызстане освободят от неэффективных, ненужных лицензий

Бизнес в Кыргызстане намерены освободить от неэффективных, ненужных лицензий и других разрешительных документов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил завотделом по экономическим вопросам Национального института стратегических инициатив Вячеслав Пак.

По его словам, бизнес, даже если один день теряет на получение справок и лицензий, то несет расходы, это его упущенная выгода.

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«Поэтому мы стараемся создать соответствующую среду, чтобы бизнес максимально занимался бизнесом, а не получением документов и справок. В республике, по разным оценкам, есть около 800 видов лицензий и разрешительных документов. Совместно с Министерством экономики проработана инициатива и создан механизм регуляторной гильотины», — сказал Вячеслав Пак.

Он отметил, что уполномоченный госорган за выдачу лицензий будет обязан внести обоснование, почему необходимо оставить ту или иную лицензию или разрешительный документ.

«Если госорган сможет обосновать, то лицензия после совместного рассмотрения остается. Если же смысла в лицензии нет, то она упраздняется. Наша цель — освободить бизнес, граждан от неэффективных, ненужных лицензий и других разрешительных документов. В действиях госорганов должна быть предсказуемость для предпринимателей и граждан, чтобы люди понимали эти простые правила», — подчеркнул завотделом по экономическим вопросам НИСИ.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338211/
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