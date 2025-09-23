20:42
Власть

Главе Минюста продлили полномочия куратора по вопросу дебюрократизации

Министру юстиции Аязу Баетову продлили полномочия куратора по вопросу дебюрократизации. Президент подписал указ о внесении изменений в документ «О дополнительных мерах по повышению эффективности государственной службы и устранению бюрократии».

Согласно решению, срок полномочий главы Минюста на посту директора Национального института стратегических инициатив при президенте продлен до 31 декабря 2025 года.

На этот период за ним сохраняется статус заместителя председателя кабинета министров с правом координации органов власти по вопросам дебюрократизации и повышения эффективности госслужбы.
