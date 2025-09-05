16:12
Власть

Дебюрократизация: изменен ряд постановлений о лицензионно-разрешительной системе

Кабинет министров внес изменения в некоторые постановления в сфере лицензионно-разрешительной деятельности. Как сообщили в пресс-службе кабмина, соответствующее решение подписал Адылбек Касымалиев.

Отмечается, что это сделано в целях снижения бюрократической нагрузки для населения и создания эффективной системы государственного управления.

Так, изменения внесены в ряд нормативных правовых актов, включая положения о лицензировании игорной деятельности в КР, о минимальных требованиях к деятельности ломбардов, о квалификационной аттестации участников рынка ценных бумаг, о порядке признания квалификаций в области аудита и бухгалтерского учета.

По данным кабмина, теперь исключено требование обязательного нотариального удостоверения копий документов, представляемых гражданами и предпринимателями в государственные органы.
