Дебюрократизация: разрешительные документы для бизнеса сократят в два раза

Кыргызстане ожидается кардинальное и разовое сокращение разрешительных документов для бизнеса на 55-60 процентов. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Там отметили, что внедрение регуляторной гильотины в сфере разрешительных документов — это начало одного из ключевых этапов дебюрократизации.

«Это решение меняет подход к регулированию предпринимательской деятельности и устраняет избыточные требования, которые годами усложняли работу бизнеса», — подчеркнули в ведомстве.

По его данным, Министерство экономики и коммерции уже опубликовало проект указа президента для общественного обсуждения по итогам масштабной инвентаризации разрешительных документов.

«Совместно с государственными и негосударственными структурами ведомство проанализировало более 900 действующих лицензий, разрешений, свидетельств, обязательных сертификаций, аккредитаций, экспертиз и иных документов разрешительного характера. В работе участвовали 74 органа, что позволило получить полную картину текущей регуляторной нагрузки», — уточнили в Минюсте.

Анализ показал, что значительная часть требований давно утратила актуальность:

214 документов (23,64 процента) признаны проблемными или устаревшими и рекомендованы к отмене;

58 документов (6,41 процента) могут быть переданы другим госорганам;

87 документов (9,61 процента) вообще не являются разрешительными, хотя ранее считались таковыми;

36 документов (3,98 процента) больше не выдаются или фактически утратили силу.

Отмечается, что также в проект включены предложения предпринимательского сообщества, которое рекомендовало отменить или упростить 16 документов.

В итоге сформирован перечень из 431 разрешительного документа. Таким образом, общее количество сокращается более чем в два раза.