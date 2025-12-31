08:41
Главе Минюста продлили полномочия заместителя председателя кабмина

Главе Министерства юстиции Кыргызстана Аязу Баетову продлили полномочия заместителя председателя кабмина. Соответствующий указ подписал президент.

Фото из архива. Министр юстиции Аяз Баетов

Согласно документу, государственным органам поручается обеспечить дальнейшую разработку и реализацию мер, направленных на повышение эффективности и дебюрократизацию системы госуправления, улучшение качества оказываемых населению услуг и оптимизацию административных процессов.

На министра юстиции Аяза Баетова возложены полномочия по координации и обеспечению взаимодействия органов власти по реализации задач, направленных на повышение эффективности и дебюрократизацию системы государственного управления. Ему также сохранен статус заместителя председателя кабинета министров до 1 июля 2026 года.

Напомним, в марте 2025-го глава Минюста назначен директором Национального института стратегических инициатив (НИСИ) с одновременным присвоением статуса заместителя главы кабмина до 1 октября этого года. 

НИСИ наделили полномочиями по координации реформ госуправления и оперативного внедрения изменений. Вышеуказанным указом Аяз Баетов освобожден от должности директора института.
