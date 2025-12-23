Шестой пакет мер по дебюрократизации обсудили в администрации президента

Под председательством главы кабинета министров Адылбека Касымалиева состоялось шестое заседание межведомственной комиссии по дебюрократизации системы госслужбы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, межведкомиссия сформирована в марте 2025 года, и уже в феврале утвержден первый пакет мер, включающий 36 нормативных правовых актов и 10 системных поручений.

За восемь месяцев принято шесть пакетов подобных решений, которые через сотни ведомственных решений, проектов НПА разных уровней смогли облегчить административно-бюрократическое давление на многие процессы.

В ходе заседания отмечено успешное продвижение в оптимизации административных барьеров, включая комплексный анализ нормативных правовых актов, активное вовлечение представителей бизнес-сообщества в обсуждение и пересмотр административных процедур.

В рамках заседания также представлены предложения, сформировавшие шестой пакет мер по дебюрократизации.

Так, Министерство цифрового развития и Национальный статистический комитет разработали концепцию data-driven government, направленную на внедрение практики принятия управленческих решений на основе анализа данных. Министерство экономики — принципы «зеро-плюс» и «нулевой бюрократии» — при предоставлении государственных услуг проводит анализ налоговых вычетов с целью перехода к адресному подходу и автоматическому расчету через систему «Тундук». Оно предлагает внедрение системы профилактического консалтинга для бизнеса, а также реализует реформу налогообложения онлайн-торговли.

Также поставлена задача изучить вопрос целесообразности перераспределения компенсаций лекарств в пользу беременных женщин и детей до шести лет.

Соответствующим ведомствам рекомендовано расширить функциональные возможности QR-платежей ELQR, в том числе для осуществления операций cash-out через банкоматы.

Указанные и многие другие представленные инициативы и предложения госорганов объединены в шестой пакет мер по дебюрократизации и одобрены членами межведкомиссии. Реализация данного пакета направлена на дальнейшее сокращение избыточных административных процедур, устранение дублирующих требований, расширение применения цифровых решений и повышение ориентированности госуправления на потребности граждан и бизнеса.