10:23
В Кыргызстане модернизируют питание в школах и детсадах

Министерство просвещения вместе с организацией по вопросам питания учащихся АНО «Институт отраслевого питания» обсудили улучшение питания детей в школах и детских садах.

По данным пресс-службы Минпросвещения, для повышения качества и безопасности питания в первую очередь необходимо переоснастить пищеблоки современным оборудованием.

Чтобы понять, что и где нужно обновить, обсуждается введение системы паспортизации для каждого пищеблока. Такой подход позволит сформировать единый стандарт оснащения и контроля. В «паспорте» будет вся информация: от состояния оборудования до списка необходимых обновлений. Это поможет планировать расходы честно и прозрачно, чтобы каждая школа имела равные условия.

Доноры обеспечат более 100 тысяч школьников полноценным питанием
Эксперты АНО «Институт отраслевого питания» предложили рассмотреть возможность создания в Кыргызстане специализированного агентства, которое помогало бы развивать систему школьного и дошкольного питания: следить за качеством приготовления блюд, внедрять новые стандарты и методики, помогать образовательным учреждениям, министерствам и партнерам работать вместе.

В качестве примера они привели опыт Армении: в 2016 году там был создан фонд «Устойчивое школьное питание», в дальнейшем преобразованный в агентство «Школьного питания и благополучия детей». Его главной задачей стало содействие правительству в реализации Национальной программы школьного питания.

Российские эксперты представили также систему оценки состояния пищеблоков, которая уже успешно применяется и в России, и в ряде стран СНГ. Этот инструмент помогает школам систематизировать сбор данных, быстро понять, какое оборудование требует замены, и составить план обновлений на ближайшие годы.

В Минпросвещения подчеркнули, что развитие системы питания в школах и детских садах — один из главных приоритетов государственной политики.

«Совместная работа с экспертами Института отраслевого питания помогут сделать еду в школах вкусной, полезной и безопасной. Это весомый вклад в здоровье детей и формирование культуры здорового питания с раннего возраста», — отметили в ведомстве.

Напомним, школьное питание предоставляется в начальных классах.
