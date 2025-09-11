19:59
Общество

Школьное питание помогает улучшить качество образования — ВПП

Число детей, получающих школьное питание в рамках государственных программ, достигло 466 миллионов. Об этом говорится в новом издании доклада Всемирной продовольственной программы (ВПП).

Как передает Служба новостей ООН, число увеличилось почти на 80 миллионов по сравнению с 2020 годом (рост на 20 процентов).

В докладе впервые представлены данные, показывающие, что такие программы способствуют повышению не только числа детей, посещающих учебные заведения, но и качества их образования. В частности, ведут к улучшению показателей по математике и грамотности.

В целом почти половина всех детей, получающих питание в школах, проживает в Бразилии, России, Индии, Китае и Южной Африке.

Отмечено, что школьные обеды — это гораздо больше, чем просто порция полезной пищи. Для уязвимых детей это путь из бедности к образованию и новым возможностям.

По сведениям ВПП, финансирование школьного питания в мире более чем удвоилось: с $43 миллиардов в 2020-м до $84 миллиардов в 2024 году. При этом 99 процентов средств поступают из национальных бюджетов. Это свидетельствует о том, что школьное питание все чаще рассматривается не как программа внешней помощи, а как инструмент государственной политики и фактор национального развития.

«Программа школьного питания является крупнейшей мерой социальной защиты в мире, помогая странам справляться с последствиями климатических кризисов, пандемий и конфликтов, а также поддерживать детей из самых уязвимых групп населения. Кроме того, программы питания создают более 7 миллионов рабочих мест для поваров, а также обеспечивают занятость в сферах логистики, сельского хозяйства и поставок», — сообщают в ВПП.

При этом, по оценкам организации, каждый вложенный доллар приносит от $7 до $35 экономической отдачи.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане на питание одного младшеклассника выделяется 14 сомов в день. За счет бюджетов мэрии в Бишкеке эта сумма составляет 22 сома, а в Оше — 15.
