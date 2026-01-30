В городе Ош решили проблему, ранее выявленную в столовой школы «Жетиген». Об этом сообщили в мэрии.

Напомним, 28 января во время утреннего рейда мэр Женишбек Токторбаев выявил нарушения в работе школьной кухни. После проверки в образовательном учреждении заменили повара, улучшили качество выдаваемых ученикам хлеба и сладкой выпечки.

Городские власти заявляют, что контроль за школьным питанием усилят.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане на питание одного младшеклассника выделяется 14 сомов в день. За счет бюджетов мэрии в Бишкеке эта сумма составляет 22 сома, а в Оше — 15.