Около 92 процентов школ в Кыргызстане предоставляют горячее питание

В Кыргызстане в примерно 92 процентах школ организовано горячее питание. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила санитарный врач департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Мария Кушубакова.

По ее словам, в 2005 году по всей республике только в 10 процентах школ было организовано школьное питание.

«Тогда по указу президента был реализован закон о школьном питании. В 2013-м к проекту присоединилась Всемирная продовольственная программа и Российская Федерация, — напомнила Мария Кушубакова. — В школах, предоставляющих горячее питание, в меню — дважды в неделю каши, трижды — супы и салаты. В некоторых школах, где нет условий водоснабжения, облегченное меню — в неделю два-три раза предоставляют каши, в остальные дни булочки и компот. Раньше было стакан молока и булочка, но поскольку многие дети молоко не любят, постепенно перешли на компот».

Она добавила, что выделяемых средств — 14 сомов на ребенка — недостаточно для полноценного питания, но в некоторых школах есть родительские вклады и помощь доноров.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане на питание одного младшеклассника выделяется 14 сомов в день. За счет бюджетов мэрии в Бишкеке эта сумма составляет 22 сома, а в Оше — 15.