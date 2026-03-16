Неделя здорового питания в школах пройдет в Кыргызстане

В Кыргызстане дан старт мероприятиям, приуроченным к Международному дню школьного питания. Об этом сообщает Всемирная продовольственная программа ООН в КР.

По ее данным, с 18 по 27 марта в Чуйской и Джалал-Абадской областях развернется уникальная образовательная акция «Незаметные герои». Она представляет собой серию интерактивных заданий, кульминацией которых станет создание творческого «досье» на каждого сотрудника пищеблока.

Ключевыми площадками Недели здорового питания станут два учебных заведения:

общеобразовательная школа имени Байтика Канай уулу (Аламединский район);

общеобразовательная школа № 9 имени Санатбаева (город Манас).

В течение двух недель учащиеся 4-х классов вместе со старшеклассниками-кураторами будут добывать знания через игровые механики, командную работу и физическую активность. В конце каждого занятия каждый ребенок получает выпуск «Познавательных игр о здоровом питании» для выполнения дома с родителями.

«Младшеклассники превратятся в настоящих «агентов», собирающих информацию о «незаметных героях» школьного питания, создающих «фотороботы» — портреты школьных поваров и кухонных работников, выполненные в различных техниках декоративно-прикладного искусства. В результате участия в «расследовании» юные агенты смогут по-новому взглянуть на тех, кто каждый день стоит у школьной плиты», — говорится в сообщении.

Организаторы проекта ставят перед собой важную социальную задачу — изменить отношение детей к школьной еде и пробудить благодарность к сотрудникам пищеблока, чей труд часто остается незамеченным.

Кульминацией Недели здорового питания станет фестиваль-презентация в формате увлекательного квеста, организацией которого займутся старшеклассники. На заключительном мероприятии учащиеся представят свои творческие работы и результаты «расследования», получат звание «Хранитель здоровья», вручат поварам благодарственные открытки и портреты, созданные своими руками.

Неделя здорового питания призвана не только повысить престиж профессии повара, но и сформировать у подрастающего поколения культуру питания, основанную на уважении к еде и тем, кто ее готовит.