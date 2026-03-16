11:02
USD 87.45
EUR 100.09
RUB 1.10
Общество

Неделя здорового питания в школах пройдет в Кыргызстане

В Кыргызстане дан старт мероприятиям, приуроченным к Международному дню школьного питания. Об этом сообщает Всемирная продовольственная программа ООН в КР.

По ее данным, с 18 по 27 марта в Чуйской и Джалал-Абадской областях развернется уникальная образовательная акция «Незаметные герои». Она представляет собой серию интерактивных заданий, кульминацией которых станет создание творческого «досье» на каждого сотрудника пищеблока.

Ключевыми площадками Недели здорового питания станут два учебных заведения:

  • общеобразовательная школа имени Байтика Канай уулу (Аламединский район);
  • общеобразовательная школа № 9 имени Санатбаева (город Манас).

В течение двух недель учащиеся 4-х классов вместе со старшеклассниками-кураторами будут добывать знания через игровые механики, командную работу и физическую активность. В конце каждого занятия каждый ребенок получает выпуск «Познавательных игр о здоровом питании» для выполнения дома с родителями.

Читайте по теме
Снеки, газировка, чипсы: кто и как должен уберечь детей от вредных продуктов

«Младшеклассники превратятся в настоящих «агентов», собирающих информацию о «незаметных героях» школьного питания, создающих «фотороботы» — портреты школьных поваров и кухонных работников, выполненные в различных техниках декоративно-прикладного искусства. В результате участия в «расследовании» юные агенты смогут по-новому взглянуть на тех, кто каждый день стоит у школьной плиты», — говорится в сообщении.

Организаторы проекта ставят перед собой важную социальную задачу — изменить отношение детей к школьной еде и пробудить благодарность к сотрудникам пищеблока, чей труд часто остается незамеченным.

Кульминацией Недели здорового питания станет фестиваль-презентация в формате увлекательного квеста, организацией которого займутся старшеклассники. На заключительном мероприятии учащиеся представят свои творческие работы и результаты «расследования», получат звание «Хранитель здоровья», вручат поварам благодарственные открытки и портреты, созданные своими руками.

Неделя здорового питания призвана не только повысить престиж профессии повара, но и сформировать у подрастающего поколения культуру питания, основанную на уважении к еде и тем, кто ее готовит.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366074/
просмотров: 100
Версия для печати
Материалы по теме
Минпросвещения цифровизирует школьное питание в Кыргызстане
Язва, аллергия. Врач об опасных последствиях вредных продуктов для школьников
Около 92 процентов школ в Кыргызстане предоставляют горячее питание
В Оше устранили нарушения в школьной столовой после рейда мэра — уволили повара
Полезные привычки и вклад в обучение. ВОЗ о стандартах школьного питания
Мэр Оша устроил разнос в школе: несъедобную выпечку велел унести домой ребенку
Новая партия гумпомощи из России доставлена в Кыргызстан
Голод в мире. Только треть нуждающихся получит помощь в 2026 году от ВПП ООН
В Кыргызстане выбрали лучшего школьного повара 2025 года
Россия передала очередную партию продовольственной помощи для юга Кыргызстана
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Отбывающая срок в&nbsp;колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать&nbsp;ее Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее
За&nbsp;долги по&nbsp;штрафам за&nbsp;нарушение ПДД могут закрыть доступ к&nbsp;правам и&nbsp;сделкам За долги по штрафам за нарушение ПДД могут закрыть доступ к правам и сделкам
Учителя недовольны коэффициентами в&nbsp;зарплате. Главу кабмина просят разобраться Учителя недовольны коэффициентами в зарплате. Главу кабмина просят разобраться
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; завершил национальную инициативу по&nbsp;финансовой грамотности в&nbsp;вузах «Элдик Банк» завершил национальную инициативу по финансовой грамотности в вузах
В&nbsp;&laquo;Умай Групп&raquo; подвели итоги акции &laquo;Праздник к&nbsp;нам приходит!&raquo; В «Умай Групп» подвели итоги акции «Праздник к нам приходит!»
В&nbsp;центре Бишкека демонтируют конструкцию на&nbsp;пересечении Чуй/Абдрахманова В центре Бишкека демонтируют конструкцию на пересечении Чуй/Абдрахманова
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
16 марта, понедельник
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 16 марта Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 16 март...
10:52
В Орто-Токойское водохранилище выпущено 1,2 миллиона мальков рыбы сиг-лудога
10:51
Неделя здорового питания в школах пройдет в Кыргызстане
10:45
МИД уточнил данные о пострадавших кыргызстанцах в ДТП в Новой Москве
10:40
«Элдик Банк» завершил национальную инициативу по финансовой грамотности в вузах