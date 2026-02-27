Язва, аллергия. Врач об опасных последствиях вредных продуктов для школьников

Неправильное питание в школьном возрасте может привести к отдаленным негативным последствиям для здоровья. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила санитарный врач департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Мария Кушубакова.

По ее словам, в санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям обучения в общеобразовательных организациях указан перечень продуктов, которые нельзя продавать в школьном буфете.

Среди них — жаренные во фритюре изделия, кофе натуральный, тонизирующие, в том числе энергетические, напитки, алкоголь, газированные напитки, жевательные резинки, карамель леденцовая и многое другое.

«Раньше по постановлению правительства в радиусе 100 метров от территории школы была запрещена продажа алкогольных и табачных изделий. Потом этот документ отменили. Сейчас мы разработали новый документ, проект которого находится в кабмине на рассмотрении и утверждении. Мы вводим ограничение на продажу вредных пищевых продуктов (чипсы, кириешки, газированные сладкие напитки, лапша быстрого приготовления и другое) в радиусе 100 метров от образовательных учреждений», — сказала Мария Кушубакова.

Она обратилась к родителям с просьбой следить за питанием детей.

«К каждому ребенку не приставишь врача, чтобы говорить о вреде тех или иных продуктов. При этом многие родители не хотят вкладывать деньги на школьное питание, даже 10-20 сомов, но при этом хорошо выдают деньги на карманные расходы. Иногда смотришь — дети тратят в магазинах не менее 200 сомов на вредные продукты. Поменьше давайте или вообще не давайте карманные деньги детям. Путь лучше питаются в школьном буфете, ведь там мы не разрешаем реализацию жареных пирожков, а только печеное или вареное, приготовленное на пару. Будет полезнее», — отметила санитарный врач.

Она подчеркнула, что неправильное питание может привести к пищевому отравлению, а также иметь отдаленные негативные последствия.

«Через пять-шесть или даже десять лет, но тогда процесс будет уже необратимым. Можно заработать язву желудка, хронический гастрит, аллергию, дерматит и многое другое. Поэтому родители должны проводить разъяснительную работу с детьми о важности здорового питания», — резюмировала Мария Кушубакова.