14:32
USD 87.45
EUR 103.22
RUB 1.14
Общество

Язва, аллергия. Врач об опасных последствиях вредных продуктов для школьников

Неправильное питание в школьном возрасте может привести к отдаленным негативным последствиям для здоровья. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила санитарный врач департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Мария Кушубакова.

По ее словам, в санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям обучения в общеобразовательных организациях указан перечень продуктов, которые нельзя продавать в школьном буфете.

Среди них — жаренные во фритюре изделия, кофе натуральный, тонизирующие, в том числе энергетические, напитки, алкоголь, газированные напитки, жевательные резинки, карамель леденцовая и многое другое.

«Раньше по постановлению правительства в радиусе 100 метров от территории школы была запрещена продажа алкогольных и табачных изделий. Потом этот документ отменили. Сейчас мы разработали новый документ, проект которого находится в кабмине на рассмотрении и утверждении. Мы вводим ограничение на продажу вредных пищевых продуктов (чипсы, кириешки, газированные сладкие напитки, лапша быстрого приготовления и другое) в радиусе 100 метров от образовательных учреждений», — сказала Мария Кушубакова.

Читайте по теме
Снеки, газировка, чипсы: кто и как должен уберечь детей от вредных продуктов

Она обратилась к родителям с просьбой следить за питанием детей.

«К каждому ребенку не приставишь врача, чтобы говорить о вреде тех или иных продуктов. При этом многие родители не хотят вкладывать деньги на школьное питание, даже 10-20 сомов, но при этом хорошо выдают деньги на карманные расходы. Иногда смотришь — дети тратят в магазинах не менее 200 сомов на вредные продукты. Поменьше давайте или вообще не давайте карманные деньги детям. Путь лучше питаются в школьном буфете, ведь там мы не разрешаем реализацию жареных пирожков, а только печеное или вареное, приготовленное на пару. Будет полезнее», — отметила санитарный врач.

Она подчеркнула, что неправильное питание может привести к пищевому отравлению, а также иметь отдаленные негативные последствия.

«Через пять-шесть или даже десять лет, но тогда процесс будет уже необратимым. Можно заработать язву желудка, хронический гастрит, аллергию, дерматит и многое другое. Поэтому родители должны проводить разъяснительную работу с детьми о важности здорового питания», — резюмировала Мария Кушубакова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363854/
просмотров: 117
Версия для печати
Материалы по теме
Около 92 процентов школ в Кыргызстане предоставляют горячее питание
В Оше устранили нарушения в школьной столовой после рейда мэра — уволили повара
Полезные привычки и вклад в обучение. ВОЗ о стандартах школьного питания
Мэр Оша устроил разнос в школе: несъедобную выпечку велел унести домой ребенку
Инфаркт, диабет, ожирение. Медики о последствиях нездорового питания
Новая партия гумпомощи из России доставлена в Кыргызстан
В Кыргызстане выбрали лучшего школьного повара 2025 года
Школьное питание помогает улучшить качество образования — ВПП
Ходят в школу голодными. Эксперт о важности сбалансированного питания для детей
В Кыргызстане модернизируют питание в школах и детсадах
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
ЕС&nbsp;ужесточает миграционные правила: граждан будут депортировать в&nbsp;третьи страны ЕС ужесточает миграционные правила: граждан будут депортировать в третьи страны
МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на&nbsp;знание ПДД МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на знание ПДД
Сколько воды было в&nbsp;Токтогульском водохранилище на&nbsp;1&nbsp;апреля в&nbsp;разные годы Сколько воды было в Токтогульском водохранилище на 1 апреля в разные годы
Бизнес
МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital
Добро в&nbsp;один клик: фитр-садака через MegaPay Добро в один клик: фитр-садака через MegaPay
Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за&nbsp;оцифровку биржи труда Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за оцифровку биржи труда
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;: итоги новой недели акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
27 февраля, пятница
14:22
В Бишкеке презентовали документальный фильм о проблеме таяния ледников В Бишкеке презентовали документальный фильм о проблеме...
14:22
Язва, аллергия. Врач об опасных последствиях вредных продуктов для школьников
14:19
OpenAI заблокировала аккаунты ChatGPT, связанные с Telegram-каналом «Рыбарь»
14:14
Мэр Канта Улан Майлибашев подал в отставку
14:09
Эрлист Акунбеков: Авиапарк Кыргызстана пополняется новыми самолетами