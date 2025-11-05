В Кыргызстане выбрали лучшего школьного повара 2025 года

В Бишкеке сегодня в Республиканском центре компетенций КГТУ имени Исхака Раззакова состоялся финал конкурса «Лучший школьный повар — 2025». Об этом 24.kg сообщила координатор проекта АНО «Институт отраслевого питания» в КР Зарина Токтоболотова.

По ее словам, в финале встретились семь школьных поваров, представляющих все области страны. Каждый участник прошел строгий отбор и привез в столицу свой авторский рецепт горячего блюда, созданного специально для школьного меню.

Главное условие — доступность и польза: себестоимость одной порции не выше 30 сомов, ингредиенты местного происхождения, а в составе обязательно овощи или фрукты.

Финальная программа включала три этапа, отражающие ключевые аспекты профессии школьного повара, — это творчество, знание санитарных норм и практические навыки.

Финалисты представили свои блюда, рассказали об идее рецепта и особенностях его приготовления. Жюри оценивало вкус, подачу и аргументы в пользу включения блюда в школьное меню.

В итоге первое место заняла повар средней школы имени А.Торалиева из Баткенской области Алтынай Жарматова, второе — повар столичной школы № 64 Сайракан Мамбеталиева, третье — повар средней школы имени С.Дуйшенбиева из Таласской области Лунара Саадабекова.

первое место — 50 тысяч сомов;

второе место — 30 тысяч сомов;

третье место — 20 тысяч сомов.

Победители получили сертификаты на покупку кухонного оборудования:

Остальные финалисты получили памятные подарки и грамоты.

Конкурс проводился при поддержке Министерства просвещения, Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) и базовой организации СНГ по вопросам питания учащихся АНО «Институт отраслевого питания».

Инициатива направлена на укрепление профессионального сообщества школьных поваров, повышение качества школьного питания и распространение лучших практик по всей стране.