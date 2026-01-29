17:16
Общество

Полезные привычки и вклад в обучение. ВОЗ о стандартах школьного питания

Фото из интернета

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые опубликовала глобальные рекомендации по здоровому и сбалансированному питанию в школах. Об этом сообщила Служба новостей ООН.

По ее данным, в новых руководящих принципах ВОЗ указывает на то, что здоровое питание в учебных заведениях помогает детям формировать полезные пищевые привычки на всю жизнь.

Показатели избыточного веса и ожирения среди детей растут во всем мире, в то же время серьезной проблемой остается и недоедание.

В 2025-м уровень детского ожирения в мире впервые превысил количество случаев недостаточного веса.

В прошлом году с ожирением жил примерно каждый десятый ребенок и подросток школьного возраста, а каждый пятый — или 391 миллион — имел избыточный вес. Кроме того, недавний отчет ВОЗ продемонстрировал, что более 800 миллионов человек по всему миру, а также каждая шестая беременная женщина страдают диабетом.

На октябрь 2025 года политику, связанную со здоровым школьным питанием, осуществляли 104 государства ВОЗ, но только 48 стран ввели ограничения на маркетинг продуктов с высоким содержанием сахара, соли или вредных жиров, отмечают в организации.

Для миллионов детей, которые проводят значительную часть дня в учебном заведении, именно школьная пищевая среда формирует их будущие привычки питания.

ВОЗ

«Еда, которую дети получают в школе, и среда, формирующая их пищевое поведение, могут существенно влиять на качество обучения и иметь долгосрочные последствия для здоровья и общего благополучия», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, правильное питание в школе — ключевой фактор профилактики заболеваний в будущем и формирования более здорового взрослого населения.

Читайте по теме
Мэр Оша устроил разнос в школе: несъедобную выпечку велел унести домой ребенку

ВОЗ рекомендует увеличивать доступность для детей здоровых продуктов и напитков, одновременно сокращая количество вредных. Это означает уменьшение содержания в пище сахара, трансжиров и соли при одновременном увеличении доли цельных злаков, фруктов, орехов и бобовых.

Для реализации новых пищевых рекомендаций Всемирная организация здравоохранения будет предоставлять государствам техническую помощь, обмениваться знаниями и развивать другие формы сотрудничества.

  • Ранее сообщалось, что в Кыргызстане на питание одного младшеклассника выделяется 14 сомов в день. За счет бюджетов мэрии в Бишкеке эта сумма составляет 22 сома, а в Оше — 15.
