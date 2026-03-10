19:56
Общество

Минпросвещения цифровизирует школьное питание в Кыргызстане

В Министерстве просвещения состоялось рабочее совещание по модулю «Школьное питание» автоматизированной информационной системы «Э-Күндөлүк».

В совещании приняли участие заместитель министра просвещения по цифровому развитию Лира Самыкбаева, сотрудники ведомства, представители Всемирной продовольственной программы ООН, специалисты общества с ограниченной ответственностью «УЛУТ Софт», работники Российского института отраслевого питания (SIFI), а также специалисты, ответственные за школьное питание, школы-интерната № 71, средней общеобразовательной школы № 64 и сотрудники отдела питания управления образования Октябрьского района.

В ходе встречи обсуждены функциональные возможности модуля «Школьное питание», а также внесены предложения по обеспечению удобства его применения в учебных заведениях и дальнейшему совершенствованию системы в соответствии с практическими требованиями.

Чиновники считают цифровизацию сферы школьного питания одним из важных шагов в развитии системы образования.

По словам Лиры Самыкбаевой, внедрение модуля «Школьное питание» позволит обеспечить прозрачное и эффективное планирование, учет и контроль организации питания в общеобразовательных учреждениях.

Цифровые решения позволят снизить административную нагрузку, облегчить работу сотрудников школ, а также создать условия для обеспечения качественного и безопасного питания детей. Поэтому крайне важно, чтобы данная система разрабатывалась с учетом реальных потребностей учебных заведений.

С учетом предложений участников определены дальнейшие шаги по совершенствованию модуля.

В Кыргызстане в примерно 92 процентах школ организовано горячее питание. На питание одного младшеклассника выделяется 14 сомов в день. За счет бюджета мэрии в Бишкеке эта сумма составляет 22 сома, а в Оше — 15.
