Общество

В ущелье Чычкан вырубили деревья, пораженные вредителями

В ущелье Чычкан вырубили деревья, пораженные вредителями. Об этом сообщили в Лесной службе.

По ее данным, информация о высыхании деревьев вдоль автодороги Бишкек — Ош в ущелье Чычкан впервые появилась еще в 2016 году. Данный участок относится к Жаны-Жольскому айыльному аймаку Токтогульского района. Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны лесного хозяйства в адрес районной государственной администрации и соответствующих органов о необходимости принятия мер, соответствующие действия не предприняты.

В связи с этим рабочая группа выехала в ущелье Чычкан, где провела обследование высыхающих деревьев на месте. По результатам проверки установлено, что деревья на территории лесхоза поражены вредителем — черно-бурым (сартским) усачом, что и стало причиной их усыхания.

Рабочая группа внесла в адрес Токтогульской районной госадминистрации предложения о принятии соответствующих мер по срочной вырубке и уничтожению (сжиганию) деревьев, пораженных вредителями.

По данным Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на месте провели санитарную рубку и отобрали образцы поврежденных деревьев. Материалы направили в центральную лабораторию по карантину растений.

Напомним, 26 января 2026 года Лесная служба издала приказ о создании ведомственной рабочей группы по борьбе с различными вредителями и заболеваниями на территории Государственного лесного фонда.

В состав рабочей группы помимо сотрудников Лесной службы вошли специалисты Научно-производственного центра леса, а также департамента химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Материалы по теме
Бишкекчанин требует объяснить вырубку дерева на улице Киевской
Депутат раскритиковал вырубку деревьев в Бишкеке для расширения дорог
В Бишкеке хотят расширить улицу Скрябина за счет зеленых насаждений
Более 4 тысяч деревьев спилили в Бишкеке за год
Часть прошлогодних саженцев погибли в бишкекском сквере имени Горького
Обрезка деревьев на улице Боконбаева возмутила бишкекчан
За вырубку одного — десять новых деревьев: в Кыргызстане ужесточат защиту зелени
Вырубка деревьев в сквере имени Тоголока Молдо. Ответ мэрии Бишкека
Пеньки и тонкие саженцы. Как мэрия благоустраивает столицу Кыргызстана
В Бишкеке в сквере на улице Московской вырубают деревья, жители против
Популярные новости
В&nbsp;этом году в&nbsp;паломничество из&nbsp;Кыргызстана отправятся 6&nbsp;тысяч 60&nbsp;человек В этом году в паломничество из Кыргызстана отправятся 6 тысяч 60 человек
Топливо может резко подорожать: в&nbsp;КР предлагают отменить налоги на&nbsp;ГСМ Топливо может резко подорожать: в КР предлагают отменить налоги на ГСМ
46&nbsp;кранов на&nbsp;объектах: в&nbsp;Новопокровке развернулось масштабное строительство 46 кранов на объектах: в Новопокровке развернулось масштабное строительство
Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города
Бизнес
Безопасность без границ: Кыргызстан и&nbsp;&laquo;Росатом&raquo; ликвидируют урановое наследие Безопасность без границ: Кыргызстан и «Росатом» ликвидируют урановое наследие
Конец старого менеджмента: как строить миллионные компании в&nbsp;кризис Конец старого менеджмента: как строить миллионные компании в кризис
ТМ&nbsp;&laquo;Тойбосс&raquo; подтвердила соответствие своей деятельности стандарту FSSC 22000 ТМ «Тойбосс» подтвердила соответствие своей деятельности стандарту FSSC 22000
MEGA наращивает сеть: новые базовые станции и&nbsp;улучшенный интернет по&nbsp;всей стране MEGA наращивает сеть: новые базовые станции и улучшенный интернет по всей стране
