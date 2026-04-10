В ущелье Чычкан вырубили деревья, пораженные вредителями. Об этом сообщили в Лесной службе.

По ее данным, информация о высыхании деревьев вдоль автодороги Бишкек — Ош в ущелье Чычкан впервые появилась еще в 2016 году. Данный участок относится к Жаны-Жольскому айыльному аймаку Токтогульского района. Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны лесного хозяйства в адрес районной государственной администрации и соответствующих органов о необходимости принятия мер, соответствующие действия не предприняты.

В связи с этим рабочая группа выехала в ущелье Чычкан, где провела обследование высыхающих деревьев на месте. По результатам проверки установлено, что деревья на территории лесхоза поражены вредителем — черно-бурым (сартским) усачом, что и стало причиной их усыхания.

Рабочая группа внесла в адрес Токтогульской районной госадминистрации предложения о принятии соответствующих мер по срочной вырубке и уничтожению (сжиганию) деревьев, пораженных вредителями.

По данным Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на месте провели санитарную рубку и отобрали образцы поврежденных деревьев. Материалы направили в центральную лабораторию по карантину растений.

Напомним, 26 января 2026 года Лесная служба издала приказ о создании ведомственной рабочей группы по борьбе с различными вредителями и заболеваниями на территории Государственного лесного фонда.

В состав рабочей группы помимо сотрудников Лесной службы вошли специалисты Научно-производственного центра леса, а также департамента химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.