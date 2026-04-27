Общество
Сюжет: Вырубка деревьев в Бишкеке

Тринадцать прутиков вместо тени: бишкекчане не оценили «озеленение» от мэрии

В Бишкеке разгорелась очередная дискуссия вокруг вырубки деревьев — на этот раз на Театральной аллее. Поводом стало объяснение мэрии по реконструкции фонтанов и удалению ив, которое вызвало волну саркастичных и откровенно злых комментариев горожан.

Ситуацию попытался разъяснить вице-мэр Рамиз Алиев. По его словам, речь всего о трех деревьях.

«Почему вы вырубили ивы? Хотя вырубили только три ивы... Три. Три ивы», — подчеркнул чиновник.

Вместо них, уверяет он, высадили больше.

«Вместо трех ив специально посадили 13. Вот они. Все они прижились», — заявил Рамиз Алиев.

Однако ключевая проблема, судя по реакции бишкекчан, не в арифметике.

Они массово пишут, что новые саженцы — это «прутики», которые будут расти десятилетиями, тогда как город уже сейчас задыхается от жары и пыли.

В комментариях пользователи не сдерживаются: требуют сажать взрослые деревья высотой не менее 3-4 метров, вспоминают «мировую практику», на которую власти любят ссылаться, и предлагают чиновникам посидеть летом под палящим солнцем у обновленных фонтанов.

Вице-мэр признает разницу между старыми и новыми деревьями, но альтернативы не видит. «Понятно, что это два разных по объему дерева... Ну что сделать? Какой другой вариант?» — задается он вопросом.

Рамиз Алиев заявил, что старые ивы были больными и зараженными. «У нас есть заключение специалистов... К сожалению, дерево было поражено», — отметил он.

Отдельно чиновник пожаловался на медиа и «не тот ракурс», который якобы вызвал негатив. «Вот такую картинку подали... Этот ракурс никакого отношения к фонтанам не имеет», — сказал он.

В соцсетях под официальным постом мэрии — сотни комментариев. Люди пишут, что проблема не в замене деревьев как таковой, а в массовой вырубке сразу по всему городу и отсутствии тени уже сейчас.

Некоторые пользователи предлагают сначала выращивать деревья в питомниках, другие — привлекать профессиональных урбанистов, а третьи — просто перестать «экспериментировать» на живом городе.

Главный вопрос, который чиновники муниципалитета так ни разу и не озвучили в отчетах: кто довел так называемые аварийные деревья до такого состояния?

Пока же спор вокруг трех ив в Бишкеке снова свелся к вечному вопросу: что важнее — отчет о проделанной работе или реальная тень для горожан? 
