Крик души. Садыра Жапарова просят проконтролировать озеленение в Бишкеке

Известный режиссер и продюсер Жакен Чотой (Чотоев) обратился к президенту Садыру Жапарову «с комплексным научно обоснованным предложением, направленным на улучшение городской среды Бишкека и снижение рисков для здоровья населения».

Он просит главу государства рассмотреть два взаимодополняющих проекта: озеленение магистральных трасс многолетними кустарниковыми растениями и создание сети бесплатных питьевых фонтанчиков.

Озеленение магистральных трасс необходимо для снижения загрязнения воздуха.

По словам режиссера, транспортные выбросы (PM2.5, NOx, CO) являются ключевым фактором риска развития респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний (ВОЗ, 2021). Исследования показывают, что кустарники могут поглощать до 30 процентов мелкодисперсных частиц и газов, снижая их концентрацию вблизи дорог.

Придорожное озеленение также помогает в борьбе с пылью, что более чем актуально для столицы.

«Кустарники действуют как естественные пылесборники, улавливая частицы пыли и сажи на своей листве. Это особенно актуально для Бишкека, где высокий уровень запыленности усугубляет респираторные заболевания. Плотные посадки кустарников могут снижать концентрацию пыли (PM10) в придорожных зонах на 15-20 процентов», — пишет Жакен Чотой.

Кустарники также являются незаменимым помощником в борьбе и с шумовым загрязнением. Зеленые насаждения способны уменьшать уровень шума на 5-10 децибел, что способствует снижению риска стресс-индуцированных заболеваний, таких как гипертония и нарушения сна.

И, конечно, кусты значительно улучшают микроклимат. Растения снижают температуру воздуха на 2-4 градуса в радиусе 50 метров, что особенно важно для борьбы с эффектом «теплового острова» в условиях города.

Автор обращения к Садыру Жапарову также считает, что правильное озеленение предусматривает и экономическую выгоду. Согласно данным ВОЗ, каждый доллар, вложенный в озеленение, может обеспечить экономию до $4,2 за счет сокращения расходов на лечение заболеваний, связанных с загрязнением окружающей среды.

Возродить традицию установки бесплатных питьевых фонтанчиков предлагают президенту. Они позволят снизить пластиковые отходы. По данным ООН, 86 процентов пластиковых бутылок в стране не перерабатываются.

Установка бесплатных фонтанчиков позволит ежегодно сократить использование бутылок примерно на 500 тысяч единиц, что эквивалентно уменьшению пластиковых отходов на 12 тонн.

В условиях летних температур до +40 градусов регулярный доступ к чистой питьевой воде поможет снизить количество госпитализаций, связанных с тепловыми ударами, а также уменьшит риски развития мочекаменной болезни и инфекций ЖКТ (данные НИИ кардиологии и СЭС Бишкека).

Для максимальной доступности и эффективности предлагается размещать питьевые фонтанчики в парках и скверах, радом со школами, детсадами и больницами, на рынках и транспортных узлах. Такое распределение обеспечит охват всех городских зон, учитывая особенности демографического и инфраструктурного развития столицы, полагает автор инициативы.

С учетом того, что 15 процентов населения Бишкека проживают в районах с ограниченным доступом к питьевой воде, установка фонтанчиков в указанных местах повысит комфорт городской среды и улучшит рейтинговые показатели (The Global Liveability Index).



Оба проекта направлены на улучшение экологической ситуации и повышение уровня жизни горожан. Озеленение магистральных трасс способствует снижению загрязнения воздуха (включая пылевые частицы), шумового воздействия и улучшению микроклимата, а установка бесплатных питьевых фонтанчиков позволит существенно сократить пластиковые отходы, укрепить общественное здоровье и повысить санитарную безопасность.

«Мы предлагаем интегрировать данные инициативы в Национальный план действий по охране здоровья и климату Кыргызстана», — резюмировал Жакен Чотой.