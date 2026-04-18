12:50
USD 87.45
EUR 103.14
RUB 1.15
Агент 024

Реконструкция Дубового парка в Бишкеке началась с вырубки деревьев

Реконструкция Дубового парка в Бишкеке началась с вырубки деревьев. Об этом сообщил читатель.

По его словам, в одном из самых любимых мест горожан началась вырубка здоровых деревьев.

«Приведение парковых зон города в порядок это отличная инициатива, но зачем рубить здоровые деревья? Сначала в скверах и парках уничтожили всю сирень, жасмин, шиповник, фруктовые деревья и кустарники, теперь взялись за деревья», — написал он.

Бишкекчанин также призвал мэрию отказаться от озеленения, «как в Европе».

«Мы не Европа, мы — Азия. У нас климат совершенно другой, и четырехступенчатая посадка растений — трава, кусты малого роста, затем средней высоты и деревья с большой кроной — это не прихоть, а необходимость. Чтобы была не просто тень, а формировался микроклимат. Ну это же школьные азы!» — возмутился он.

Ранее сообщалось , что муниципалитет планирует в 2026 году реконструкцию и строительство более 40 парков и скверов в Бишкеке.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/370924/
просмотров: 468
Версия для печати
Популярные новости
На&nbsp;проспекте Жибек Жолу в&nbsp;Бишкеке припаркованные машины заблокировали остановку На проспекте Жибек Жолу в Бишкеке припаркованные машины заблокировали остановку
Мэрия Бишкека прокомментировала вывоз троллейбусов в&nbsp;разобранном виде Мэрия Бишкека прокомментировала вывоз троллейбусов в разобранном виде
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;бульваре Молодой Гвардии перекопали дорожки и&nbsp;убирают кусты В Бишкеке на бульваре Молодой Гвардии перекопали дорожки и убирают кусты
Бишкекчанка пожаловалась на&nbsp;баннер турфирмы с&nbsp;фразой &laquo;Подсадим на&nbsp;иглу&raquo; Бишкекчанка пожаловалась на баннер турфирмы с фразой «Подсадим на иглу»
Бизнес
Праздник фейерверков и&nbsp;музыки к&nbsp;148-летию Бишкека состоится 25&nbsp;апреля Праздник фейерверков и музыки к 148-летию Бишкека состоится 25 апреля
От&nbsp;Ормузского пролива до&nbsp;кыргызских АЗС. Как удержать цены на&nbsp;топливо в&nbsp;стране? От Ормузского пролива до кыргызских АЗС. Как удержать цены на топливо в стране?
Открытие нового учебного корпуса в&nbsp;медуниверситете &laquo;Авиценна&raquo; Открытие нового учебного корпуса в медуниверситете «Авиценна»
BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по&nbsp;греко-римской борьбе&nbsp;&mdash; 2026 BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по греко-римской борьбе — 2026
18 апреля, суббота
12:41
В Нарыне запустят солнечную электростанцию. Детали обсудили в Вашингтоне В Нарыне запустят солнечную электростанцию. Детали обсу...
12:23
В Ошe на Сулайман-Тоо установили аудиогиды для туристов
12:12
В Кемине забили мужчину до смерти. Задержаны трое молодых людей
12:00
Премьеры сериалов: семейные драмы, корейский хоррор и возвращение в Хоукинс
11:50
Реконструкция Дубового парка в Бишкеке началась с вырубки деревьев