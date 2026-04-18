Реконструкция Дубового парка в Бишкеке началась с вырубки деревьев. Об этом сообщил читатель.

По его словам, в одном из самых любимых мест горожан началась вырубка здоровых деревьев.

«Приведение парковых зон города в порядок это отличная инициатива, но зачем рубить здоровые деревья? Сначала в скверах и парках уничтожили всю сирень, жасмин, шиповник, фруктовые деревья и кустарники, теперь взялись за деревья», — написал он.

Бишкекчанин также призвал мэрию отказаться от озеленения, «как в Европе».

«Мы не Европа, мы — Азия. У нас климат совершенно другой, и четырехступенчатая посадка растений — трава, кусты малого роста, затем средней высоты и деревья с большой кроной — это не прихоть, а необходимость. Чтобы была не просто тень, а формировался микроклимат. Ну это же школьные азы!» — возмутился он.

Ранее сообщалось , что муниципалитет планирует в 2026 году реконструкцию и строительство более 40 парков и скверов в Бишкеке.

