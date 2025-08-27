На проспекте Чингиза Айтматова высадили почти 500 кленов, треть уже засохла

На недавно отремонтированной части проспекта Чингиза Айтматова в Бишкеке высадили 493 канадских клена. По данным экологов, 164 дерева уже засохли.

В «Бишкекзеленхозе» заявили, что посадку вели по всем требованиям и стандартам, а проект реализовывало управделами президента.

До этого экоактивисты 11 августа уже проводили собственный подсчет: тогда на участке насчитывалось 102 высохших дерева. Таким образом, за месяц их количество увеличилось на 62.

При минимальной стоимости одного дерева в 15 тысяч сомов общий ущерб от засохших растений составил около 2,46 миллиона сомов.

Эксперты напоминают, что при массовой посадке деревьев важно учитывать не только сорта, но и уход, полив и климатические условия, чтобы новые насаждения прижились.