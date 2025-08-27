12:23
USD 87.35
EUR 101.48
RUB 1.08
Общество

На проспекте Чингиза Айтматова высадили почти 500 кленов, треть уже засохла

На недавно отремонтированной части проспекта Чингиза Айтматова в Бишкеке высадили 493 канадских клена. По данным экологов, 164 дерева уже засохли.

В «Бишкекзеленхозе» заявили, что посадку вели по всем требованиям и стандартам, а проект реализовывало управделами президента.

До этого экоактивисты 11 августа уже проводили собственный подсчет: тогда на участке насчитывалось 102 высохших дерева. Таким образом, за месяц их количество увеличилось на 62.

При минимальной стоимости одного дерева в 15 тысяч сомов общий ущерб от засохших растений составил около 2,46 миллиона сомов.

Эксперты напоминают, что при массовой посадке деревьев важно учитывать не только сорта, но и уход, полив и климатические условия, чтобы новые насаждения прижились.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341146/
просмотров: 393
Версия для печати
Материалы по теме
Никто бездумно не собирается сносить деревья в Бишкеке — мэр
В Бишкеке снизилось число падений аварийных деревьев
Большинство жилмассивов Бишкека не имеют ирригационной системы
До 20 процентов саженцев не приживается в Бишкеке
Возможно, не адаптировались — «Бишкекзеленстрой» о засохших кленах на Айтматова
Блогер подсчитал, сколько кленов не прижилось на обновленном проспекте Манаса
После эксперимента «Зеленстроя» в центре Бишкека гибнут клены
Проспект Айтматова перекрыли: деревья под снос, судьба мозаики под вопросом
Это столица? Почему мэрия Бишкека не восстанавливает газоны после ремонта дорог
Ремонт тротуаров. Озеленят ли участок на проспекте Жибек Жолу
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области гроза и&nbsp;сильный ветер Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области гроза и сильный ветер
Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из&nbsp;РФ автомобилем Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из РФ автомобилем
Житель Джалал-Абада подарил мэрии города Ош&nbsp;10&nbsp;автомобилей Житель Джалал-Абада подарил мэрии города Ош 10 автомобилей
Бизнес
Новый мобильный банкинг от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo;&nbsp;&mdash; ABank Новый мобильный банкинг от «Айыл Банка» — ABank
Как устойчивое развитие сделало &laquo;Бакай Банк&raquo; одним из&nbsp;лидеров по&nbsp;ESG в&nbsp;ЦА Как устойчивое развитие сделало «Бакай Банк» одним из лидеров по ESG в ЦА
Красивый номер со&nbsp;скидкой в&nbsp;честь Дня независимости Кыргызстана Красивый номер со скидкой в честь Дня независимости Кыргызстана
Перевести деньги из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Россию легко и&nbsp;безопасно Перевести деньги из Кыргызстана в Россию легко и безопасно
27 августа, среда
12:23
Директор дома престарелых объяснил ситуацию с крестами: учет и порядок соблюдают Директор дома престарелых объяснил ситуацию с крестами:...
12:16
От уплаты «налога на Google» в бюджет Кыргызстана поступило 775 миллионов сомов
12:00
Москва — город возможностей, но сердце тянет домой: исповедь таксиста
11:53
Срок уплаты налога на недвижимое имущество истекает 1 сентября
11:52
Новый мобильный банкинг от «Айыл Банка» — ABank