В Татарстане назвали глупостью запрет на прием детей мигрантов в школы

Глава Татарстана назвал глупостью запрет принимать в школы детей мигрантов, не знающих русский язык.

«Ну как вы ребенка в школу не пустите? Где он должен быть? Что, он виноват, что язык [не знает]? Выучит. Любой ребенок за три-четыре месяца язык выучит. Ничего страшного. Вообще глупости какие-то. Надо бережно относиться. Это ребенок, он не виноват», — сказал Рустам Минниханов на совещании в Иннополисе.

По его словам, сейчас в Татарстане учатся более 3 тысяч школьников — детей иностранцев, а также свыше 22 тысяч иностранных студентов.

Он поручил организовать курсы, где дети иностранцев смогут учить русский язык.

По данным министра образования Татарстана Ильсура Хадиуллина, за четыре месяца приемной кампании тестирование в республике успешно прошли 151 из 173 детей. 17 человек не прошли тест, а еще 5 не явились на него.

Ранее в Государственной думе предлагали обучать иностранцев в общеобразовательных учреждениях только за деньги. Позже в нижнюю палату парламента внесли законопроект о запрете принимать в школы детей, не знающих русский язык. Госсовет Татарстана его не одобрил.

«Сейчас эту проблему и федеральный центр рассматривает, мы немножко там побузили с ними. Ведь если отказать им и на улице оставить, то их подхватит хулиганствующая молодежь», — говорил о законопроекте спикер Госсовета Фарид Мухаметшин.

В конце мая Рособрнадзор заявлял, что до тестирования не допустили 81 процент детей-мигрантов.

Напомним, в России с 1 апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школы. Как ранее отмечали в Рособрнадзоре, при приеме в российские школы дети мигрантов должны знать минимум, прописанный в общеобразовательных программах.