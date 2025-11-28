На Урале ужесточили правила приема детей мигрантов в детсады

В Свердловской области дети мигрантов не смогут поступить в детский сад, не предоставив полный пакет документов, подтверждающих, что они живут в России законно. Об этом сообщила начальник отдела реализации госполитики в сфере общего образования регионального Министерства образования Наталья Сокольская.

Теперь родители должны будут предоставить в детский сад такой же пакет документов, как и при зачислении в школу.

«Недавно мы получили еще один приказ федерального министерства. Это приказ, который вносит изменения в порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», — сказала она.

Отмечается, что речь идет не о тестировании, в дошкольной организации детей иностранных граждан будут принимать только при условии пакета документов, как для детей, которые будут претендовать на зачисление в школу.

Нововведение связано с большим количеством детей мигрантов, незаконно находящихся в стране. Указано, что в Свердловской области таких больше 5 тысяч человек.