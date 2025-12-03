21:08
Некоторые иностранцы смогут временно жить в России без знания русского языка

Иностранцы, представляющие интерес для Российской Федерации, смогут подать заявление о выдаче разрешения на ВНЖ без представления документов, подтверждающих владение русским языком, знание истории и законодательства. Об этом говорится в указе президента РФ.

Теперь люди, представляющие интерес для страны, могут сразу подавать документы и начинать новую жизнь без лишней бюрократии. Под указ попадают те, кто может реально усилить государство. Среди них:

  • люди с достижениями в науке, технологиях, производстве, спорте, креативных индустриях и учебе;
  • те, кто внес вклад в развитие общества, экономики, обороноспособности и безопасности России;
  • специалисты с творческими профессиями, востребованными навыками или высокой квалификацией.
