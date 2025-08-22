12:48
USD 87.45
EUR 101.92
RUB 1.09
Общество

Застрявшая на пике Победы альпинистка. В Сети появилось видео с россиянкой

В Сети появилось видео, которое сняли с дрона утром 16 августа. Беспилотник снял российскую альпинистку Наталью Наговицину, которая застряла на пике Победы.

Видно, что женщина в кадре машет рукой квадрокоптеру, находясь в спальном мешке. Известно, что она еще раз подала сигнал беспилотнику три дня спустя. После этого контактов с альпинисткой больше не было.

Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко считает, что эвакуировать Наталью Наговицину будет крайне нелегко — спасатели могут погибнуть во время этой операции. Он сказал, что спасение женщины будет чудом.

Президент Федерации альпинизма и спортивного лазания КР и покоритель высочайших гор планеты Эдуард Кубатов оценил шансы на спасение россиянки на 10 процентов.

По его словам, на высоте, на которой находится женщина, сейчас тяжелейшие, переменчивые погодные условия. Температура не поднимается выше минус двадцати градусов, постоянно дует ветер.

«Рельеф там тоже очень сложный. Это гребень самой вершины, там длинный трехкилометровый траверс. Район Обелиска, где она находится, вообще считается одним из таких сложных участков самого пика Победы», — сказал он, добавив, что пик Победы входит в десятку самых сложных для покорения гор в мире.

Ранее Министерство обороны Кыргызстана провело несколько спасательных операций, во время которых удалось спустить 62 альпиниста и туриста.

Поисково-спасательные операции, направленные на спуск пострадавших и доставку погибших к базовым лагерям, продолжаются.

Напомним, на пике Победы на несколько дней застряла российская альпинистка Наталья Наговицина. Плохие погодные условия не позволяли Минобороны начать спасение раньше. Ситуация усугубляется погодными условиями и повышенной сложностью маршрута.

По предварительным данным, она скончалась. 47-летняя Наталья Наговицина больше не подает признаков жизни — отметим, дрон снял видео 16 августа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340586/
просмотров: 409
Версия для печати
Материалы по теме
Застрявшая на пике Победы альпинистка. О спасательной операции рассказали в МЧС
Застрявшая на пике Победы альпинистка. Эдуард Кубатов оценил ее шансы выжить
Посольство РФ в Кыргызстане призывает альпинистов соблюдать меры безопасности
Застрявшая на пике Победы альпинистка не подает признаков жизни — Shot
Семь дней на пике Победы. Попытка спасти альпинистку закончилась трагедией
Семь дней на пике Победы. Более 60 альпинистов спустили спасатели с вершин
Семь дней на пике Победы. Операция спасения начнется, как только позволит погода
Российская альпинистка уже семь дней не может спуститься с пика Победы
Жесткая посадка вертолета Ми-8. В Министерстве обороны сообщили подробности
Российский альпинист скончался после покорения пика Победы в Кыргызстане
Популярные новости
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Мы&nbsp;не&nbsp;скот! Крик души, или Что творится на&nbsp;границе между&nbsp;КР и&nbsp;РУз Мы не скот! Крик души, или Что творится на границе между КР и РУз
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Мэра и&nbsp;вице-мэра Бишкека на&nbsp;дороге остановили для разборок Мэра и вице-мэра Бишкека на дороге остановили для разборок
Бизнес
Каждый вклад&nbsp;&mdash; ближе к&nbsp;мечте вместе с&nbsp;Doscredobank Каждый вклад — ближе к мечте вместе с Doscredobank
KOICA запускает проект по&nbsp;улучшению качества воздуха в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA запускает проект по улучшению качества воздуха в Кыргызской Республике
Начните учебный год с&nbsp;экономией 1500 сомов&nbsp;&mdash; подключайте &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О! Начните учебный год с экономией 1500 сомов — подключайте «Семья Премиум» от О!
MegaPay: оплата детсадов в&nbsp;пару кликов без комиссии и&nbsp;очередей MegaPay: оплата детсадов в пару кликов без комиссии и очередей
22 августа, пятница
12:45
Жапаров Токаеву: «Никто не может оспорить и ставить под сомнение наше братство» Жапаров Токаеву: «Никто не может оспорить и ставить под...
12:43
В Джалал-Абаде продолжают сносить незаконные строения
12:37
Застрявшая на пике Победы альпинистка. В Сети появилось видео с россиянкой
12:16
На Камчатке суд постановил выдворить кыргызстанку с пожизненным запретом въезда
12:12
Стройфирму Brand House обязали каждую неделю давать отчет о проделанной работе