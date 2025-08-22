Застрявшая на пике Победы альпинистка. В Сети появилось видео с россиянкой

В Сети появилось видео, которое сняли с дрона утром 16 августа. Беспилотник снял российскую альпинистку Наталью Наговицину, которая застряла на пике Победы.

Видно, что женщина в кадре машет рукой квадрокоптеру, находясь в спальном мешке. Известно, что она еще раз подала сигнал беспилотнику три дня спустя. После этого контактов с альпинисткой больше не было.

Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко считает, что эвакуировать Наталью Наговицину будет крайне нелегко — спасатели могут погибнуть во время этой операции. Он сказал, что спасение женщины будет чудом.

Президент Федерации альпинизма и спортивного лазания КР и покоритель высочайших гор планеты Эдуард Кубатов оценил шансы на спасение россиянки на 10 процентов.

По его словам, на высоте, на которой находится женщина, сейчас тяжелейшие, переменчивые погодные условия. Температура не поднимается выше минус двадцати градусов, постоянно дует ветер.

«Рельеф там тоже очень сложный. Это гребень самой вершины, там длинный трехкилометровый траверс. Район Обелиска, где она находится, вообще считается одним из таких сложных участков самого пика Победы», — сказал он, добавив, что пик Победы входит в десятку самых сложных для покорения гор в мире.

Ранее Министерство обороны Кыргызстана провело несколько спасательных операций, во время которых удалось спустить 62 альпиниста и туриста.

Поисково-спасательные операции, направленные на спуск пострадавших и доставку погибших к базовым лагерям, продолжаются.

Напомним, на пике Победы на несколько дней застряла российская альпинистка Наталья Наговицина. Плохие погодные условия не позволяли Минобороны начать спасение раньше. Ситуация усугубляется погодными условиями и повышенной сложностью маршрута.

По предварительным данным, она скончалась. 47-летняя Наталья Наговицина больше не подает признаков жизни — отметим, дрон снял видео 16 августа.