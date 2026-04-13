Визит главы Казахстана в Узбекистан. Президентов охраняли с необычным оружием

В социальных сетях активно обсуждается видео, снятое во время визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Бухару. В кадр попал сотрудник службы безопасности с необычным прибором в руках, который привлек внимание пользователей, пишет Podrobno.uz.

Как выяснилось, речь идет об антидроновом ружье — специальном средстве, предназначенном для защиты от беспилотников.

Антидроновое средство подавляет сигналы управления дроном, а также блокирует связь с GPS-навигацией. В результате беспилотник теряет управление оператором и либо зависает в воздухе, либо вынужденно совершает аварийную посадку, либо возвращается к точке запуска.

Подобные технологии применяются для обеспечения безопасности во время визитов высокопоставленных лиц и массовых мероприятий. Их главная задача — предотвратить несанкционированное использование дронов в воздушном пространстве.

Известно, что антидроновое ружье стало частью современной системы охраны в Узбекистане.
