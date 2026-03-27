Минсельхоз Кыргызстана получил от Китая дроны, вызывающие искусственный дождь

Китай передал Министерству водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана 12 дронов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По его данным, министр Эрлист Акунбеков встретился с представителями китайской компании «Цюаньибао» (Ханчжоу), работающей в сфере информационных технологий.

«Беспилотные летательные аппараты будут использоваться для сельскохозяйственных работ, включая защиту растений, мониторинг сельскохозяйственных угодий, а также реализацию мероприятий по искусственному вызыванию осадков. Также рассмотрена возможность создания центра по обучению и повышению квалификации специалистов в области применения дронов. В перспективе планируется реализовать проект строительства в Кыргызстане завода по производству беспилотных летательных аппаратов этой компанией», — говорится в сообщении.