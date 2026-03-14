14:38
USD 87.45
EUR 100.09
RUB 1.10
Общество

Саммит дронов. Латвия готовится к масштабным испытаниям беспилотников

В 2026 году Латвия проведет несколько масштабных испытаний беспилотников и систем борьбы с ними в рамках миссии NATO Innovation Range. Об этом сообщил министр обороны страны Андрис Спрудс.

Фото иллюстративное

По его словам, 27 мая состоится «саммит дронов» — на него приглашены военные эксперты и высокопоставленные представители стран НАТО. А за день до этого на полигоне «Селия» пройдут демонстрационные тесты.

Мероприятие соберет более 1 тысячи 500 участников из 20 стран — участниц Коалиции дронов и других союзных государств. Политики, военные, ученые и представители индустрии обсудят будущее беспилотных технологий в обороне, а эксперты — преимущества и ограничения использования дронов на поле боя, а также их влияние на боевые операции, этические аспекты и природу военной службы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365959/
просмотров: 98
Версия для печати
Материалы по теме
При строительстве электрических линий в Кыргызстане стали использовать дроны
В КРСУ будут готовить инженеров для дронов
Россия и Украина борются за одни и те же китайские комплектующие для дронов — FT
В Чолпон-Ате успешно испытали подводный дрон для работы на Иссык-Куле
Киев направил дроны на резиденцию Путина: доказательства инцидента переданы США
$250 миллионов выделено на борьбу с дронами во время чемпионата мира по футболу
Лавров: Киев направил дроны на резиденцию Путина. Реакция Трампа
В Алматы для курьерской доставки будут использовать дроны
Эксплуатацию дронов в Кыргызстане хотят регулировать по международным стандартам
В Китае прошли испытания гексакоптера AR-E800 весом 800 килограммов
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
С&nbsp;1&nbsp;апреля зарплату повысят всем учителям, а&nbsp;не&nbsp;выборочно&nbsp;&mdash; Минпросвещения С 1 апреля зарплату повысят всем учителям, а не выборочно — Минпросвещения
Кислотные облака из&nbsp;Ирана. Дойдут&nbsp;ли они до&nbsp;Центральной Азии? Кислотные облака из Ирана. Дойдут ли они до Центральной Азии?
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;неделю зарегистрировано 6,5 тысячи случаев ОРВИ и&nbsp;гриппа В Кыргызстане за неделю зарегистрировано 6,5 тысячи случаев ОРВИ и гриппа
Бизнес
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
&laquo;Жеңил&raquo;: автокредит под 4&nbsp;процента для работников гос- и&nbsp;бюджетного сектора «Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
14 марта, суббота
14:36
Полномочия депутата Жогорку Кенеша Шаирбека Ташиева досрочно прекращены Полномочия депутата Жогорку Кенеша Шаирбека Ташиева дос...
14:35
Путин предложил Трампу вывезти уран из Ирана в РФ, но глава США отказался — СМИ
14:28
Это не ИИ. В Бишкеке нашли водителя из скандального видео в Instagram
14:28
Саммит дронов. Латвия готовится к масштабным испытаниям беспилотников
14:17
Нурдан Орунтаев раскритиковал стройки в Оше: безопасность объектов под вопросом