Саммит дронов. Латвия готовится к масштабным испытаниям беспилотников

В 2026 году Латвия проведет несколько масштабных испытаний беспилотников и систем борьбы с ними в рамках миссии NATO Innovation Range. Об этом сообщил министр обороны страны Андрис Спрудс.

По его словам, 27 мая состоится «саммит дронов» — на него приглашены военные эксперты и высокопоставленные представители стран НАТО. А за день до этого на полигоне «Селия» пройдут демонстрационные тесты.

Мероприятие соберет более 1 тысячи 500 участников из 20 стран — участниц Коалиции дронов и других союзных государств. Политики, военные, ученые и представители индустрии обсудят будущее беспилотных технологий в обороне, а эксперты — преимущества и ограничения использования дронов на поле боя, а также их влияние на боевые операции, этические аспекты и природу военной службы.