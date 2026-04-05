В гавани Белфаста воссоздали знаменитый «Титаник» с помощью 950 дронов

В гавани Белфаста воссоздали знаменитый «Титаник» с помощью дронов.

Шоу с использованием 950 беспилотников приурочили к 114-летию со дня отплытия лайнера — легендарный корабль покинул порт Белфаста 2 апреля 1912 года и затонул всего 13 дней спустя, столкнувшись с айсбергом.

«Реконструкция» лайнера прошла в рамках проекта Made Of Here, отдающего дань уважения населенным пунктам Великобритании, которые вдохновили создателей некоторых из самых культовых телешоу и персонажей ВВС.

Ранее четырехсерийный документальный сериал «Титаник тонет сегодня вечером», снятый независимой продюсерской компанией Stellify Media из Белфаста, стал самым масштабным историческим документальным фильмом телерадиокомпании 2025 года.