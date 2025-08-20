В Бишкеке объединили еще две школы. Родители не согласны

В Бишкеке объединили еще две школы — № 14 и № 37. Об этом 24.kg сообщил председатель родительского комитета одного из классов школы № 14 Канатбек Болотбек уулу.

По его словам, родителей вчера поставили перед фактом.

«Нас ознакомили с решением, хотели представить директора школы № 37, но мы не стали слушать. Вся родительская общественность и дети против объединения, мы хотели бы продолжать учебный процесс самостоятельно. Ученики двух школ не ладят между собой — в январе 2025-го и в конце 2024-го были конфликты, дело дошло до милиции. Школы объединяют, когда учеников не хватает, но в нашей школе обучается 1,2 тысячи детей при проектной мощности 850 мест», — сказал Канатбек Болотбек уулу.

Он добавил, что после объединения учащиеся начальных классов будут заниматься в здании школы № 14, а ученики 5-11-х классов — в школе № 37.

Читайте по теме Учеников школы № 70 в Бишкеке переводят в другое здание. Родители против

«Для многих это неудобно — учащиеся относятся к школе № 14 по микроучастку, и им неудобно добираться до школы № 37. Мы просим оставить нас в покое. Показатели успеваемости нашей школы в последние годы улучшились. Спонсоры помогли отремонтировать столовую, родители в этом году своими силами добровольно сделали в классах ремонт, хотя нас об этом никто не просил. Сами решили помочь, чтобы детям было комфортно. В нашей школе никогда не было денежных поборов и булинга среди учащихся», — добавил Канатбек Болотбек уулу.

Напомним, в 2024 году объединили школы № 28 и № 70. Родители подали иск в Административный суд. В пресс-службе мэрии со ссылкой на Департамент образования сообщали, что такая модель образования будет гораздо эффективнее, поскольку в каждом учебном заведении увеличатся материальные и преподавательские ресурсы, площадь зданий и территории, разгрузится число учащихся в классах, увеличится объем дополнительных образовательных услуг и так далее.

В 2025-м чиновники заявляли, что объединение школ в Бишкеке продолжится, но конкретных образовательных организаций не называли.