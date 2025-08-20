Несмотря на ужесточение законодательства, мигранты все равно едут в Россию

Несмотря на ужесточение миграционного законодательства, мигранты едут в Россию. В первой половине 2025 года в РФ въехали граждане Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана — в общей сложности 5,48 миллиона человек. Это всего на 2 процента меньше, чем в первой половине прошлого года, сообщает «Коммерсант».

Эксперты отмечают, что недавнее ужесточение миграционного законодательства не повлияло на въездной поток, так как граждане соседних стран по-прежнему нуждаются в работе.

Статистика показывает резкий рост числа приезжих из Китая: в этом году их уже 767,6 тысячи — на 67 тысяч человек больше, чем в первую половину 2024 года.

Некоторый рост показал и Казахстан: в первую половину 2024 года Россию посетили 1,51 миллиона граждан этой страны, а в текущем году их 1,54 миллиона. Остальные страны из топ-5 показывают снижение количества въезжающих в Россию граждан. Самое значительное — у Таджикистана.

Больше всего иностранцев приехало в Россию из Узбекистана — 1,82 миллиона за первое полугодие.

Издание отмечает, что мигранты едут, несмотря на ряд жестких миграционных мер, предпринимаемых в РФ.

Напомним, что в феврале 2025 года был запущен реестр контролируемых лиц, куда заносят нарушителей закона: попадание в него грозит мигранту блокировкой счетов, сим-карт и высылкой из страны.

С 30 июня всем приезжим из безвизовых стран надо самостоятельно сдать биометрические данные в мобильном приложении ruID (минимум за 72 часа до приезда).

С 1 сентября столичные и подмосковные власти начнут контролировать местоположение мигрантов. Они должны зарегистрироваться в мобильном приложении и сами передавать МВД данные о местонахождении. При попытке обхода контроля геолокации иностранцам грозит включение в реестр контролируемых лиц.

Кроме того, с 1 января 2025 года граждане безвизовых стран могут находиться в России 90 дней суммарно в течение года (а не полгода, как ранее).