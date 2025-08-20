13:03
USD 87.45
EUR 102.10
RUB 1.09
Общество

Несмотря на ужесточение законодательства, мигранты все равно едут в Россию

Несмотря на ужесточение миграционного законодательства, мигранты едут в Россию. В первой половине 2025 года в РФ въехали граждане Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана — в общей сложности 5,48 миллиона человек. Это всего на 2 процента меньше, чем в первой половине прошлого года, сообщает «Коммерсант».

Эксперты отмечают, что недавнее ужесточение миграционного законодательства не повлияло на въездной поток, так как граждане соседних стран по-прежнему нуждаются в работе.

Статистика показывает резкий рост числа приезжих из Китая: в этом году их уже 767,6 тысячи — на 67 тысяч человек больше, чем в первую половину 2024 года.

Некоторый рост показал и Казахстан: в первую половину 2024 года Россию посетили 1,51 миллиона граждан этой страны, а в текущем году их 1,54 миллиона. Остальные страны из топ-5 показывают снижение количества въезжающих в Россию граждан. Самое значительное — у Таджикистана.

Больше всего иностранцев приехало в Россию из Узбекистана — 1,82 миллиона за первое полугодие.

Издание отмечает, что мигранты едут, несмотря на ряд жестких миграционных мер, предпринимаемых в РФ.

Напомним, что в феврале 2025 года был запущен реестр контролируемых лиц, куда заносят нарушителей закона: попадание в него грозит мигранту блокировкой счетов, сим-карт и высылкой из страны.

С 30 июня всем приезжим из безвизовых стран надо самостоятельно сдать биометрические данные в мобильном приложении ruID (минимум за 72 часа до приезда).

С 1 сентября столичные и подмосковные власти начнут контролировать местоположение мигрантов. Они должны зарегистрироваться в мобильном приложении и сами передавать МВД данные о местонахождении. При попытке обхода контроля геолокации иностранцам грозит включение в реестр контролируемых лиц.

Кроме того, с 1 января 2025 года граждане безвизовых стран могут находиться в России 90 дней суммарно в течение года (а не полгода, как ранее).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340294/
просмотров: 294
Версия для печати
Материалы по теме
В 2025 году число депортированных из РФ мигрантов увеличилось на 17 процентов
Повысить пошлину на водительские права для мигрантов в пять раз предлагают в РФ
Землетрясение на Камчатке. Блогер рассказал, как кыргызстанцы спасали детей
В Московской области России тестируют мобильное приложение «Амина» для мигрантов
Вернуть на родину 15 детей и 19 граждан помогло посольство Кыргызстана в России
Более 220 тысяч административных протоколов составлено в РФ на кыргызстанцев
В правительстве РФ не поддержали введение дополнительных налогов для мигрантов
В России с 1 сентября вводятся новые пошлины за миграционные услуги
В России в местах лишения свободы содержатся 1 тысяча 347 граждан Кыргызстана
Спецслужбы России и Узбекистана задержали в Москве вербовщиков мигрантов
Популярные новости
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Мы&nbsp;не&nbsp;скот! Крик души, или Что творится на&nbsp;границе между&nbsp;КР и&nbsp;РУз Мы не скот! Крик души, или Что творится на границе между КР и РУз
Бассейны и&nbsp;аквапарки Бишкека и&nbsp;окрестностей столицы Бассейны и аквапарки Бишкека и окрестностей столицы
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Бизнес
MEGA открыла новые центры обслуживания в&nbsp;регионах Кыргызстана MEGA открыла новые центры обслуживания в регионах Кыргызстана
Есть трудности и&nbsp;есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться Есть трудности и есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться
Оформите ОСАГО от&nbsp;&laquo;КыргызГосстраха&raquo; в&nbsp;MegaPay и&nbsp;получите 10&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО от «КыргызГосстраха» в MegaPay и получите 10 процентов кешбэка
&laquo;Beeline Кыргызстан&raquo; представляет нового генерального директора «Beeline Кыргызстан» представляет нового генерального директора
20 августа, среда
13:00
В Бишкеке без дождей. Прогноз погоды на 21-24 августа В Бишкеке без дождей. Прогноз погоды на 21-24 августа
12:40
Президентский камерный оркестр приглашает бишкекчан на концерт
12:34
Более 60 процентов микрокредитов кыргызстанцы взяли на потребительские нужды
12:26
Несмотря на ужесточение законодательства, мигранты все равно едут в Россию
12:04
Цифровизация. Насколько защищены персональные данные, рассказали в ГУ «Кызмат»