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Общество

В Москве мигрантов с выключенной геолокацией будут лишать регистрации

В Москве будут снимать с учета мигрантов с выключенной геолокацией. Проект соответствующего приказа разработали в МВД России.

Уточняется, что разработан порядок снятия с учета мигрантов при регистрации через приложение. Приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2029-го включительно.

Если мигрант выключит геолокацию на своем мобильном устройстве и три дня не будет сообщать в приложении свое местоположение, то его будут снимать с регистрации в течение суток. Приказ касается исполнения недавно принятого закона, устанавливающего эксперимент, по которому иностранцы без виз будут регистрироваться и сообщать сведения о своем местоположении через специально разработанное мобильное приложение.

Основанием для снятия с регистрации также будут данные о выезде мигранта из России.

Напомним, ранее в Государственной думе приняли закон, которым в Москве и Московской области внедряется эксперимент, предусматривающий дополнительные механизмы контроля и учета мигрантов.

Предложенной депутатами поправкой для иностранцев вводятся:

  • обязательная регистрация по месту нахождения;
  • дактилоскопия;
  • биометрическое фотографирование;
  • мониторинг геолокации абонентских устройств.

В случае изменения мигрантами места фактического нахождения они обязаны проинформировать об этом МВД в течение трех рабочих дней.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335226/
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