В Москве мигрантов с выключенной геолокацией будут лишать регистрации

В Москве будут снимать с учета мигрантов с выключенной геолокацией. Проект соответствующего приказа разработали в МВД России.
Уточняется, что разработан порядок снятия с учета мигрантов при регистрации через приложение. Приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2029-го включительно.
Если мигрант выключит геолокацию на своем мобильном устройстве и три дня не будет сообщать в приложении свое местоположение, то его будут снимать с регистрации в течение суток. Приказ касается исполнения недавно принятого закона, устанавливающего эксперимент, по которому иностранцы без виз будут регистрироваться и сообщать сведения о своем местоположении через специально разработанное мобильное приложение.
Основанием для снятия с регистрации также будут данные о выезде мигранта из России.
Напомним, ранее в Государственной думе приняли закон, которым в Москве и Московской области внедряется эксперимент, предусматривающий дополнительные механизмы контроля и учета мигрантов.
Предложенной депутатами поправкой для иностранцев вводятся:
- обязательная регистрация по месту нахождения;
- дактилоскопия;
- биометрическое фотографирование;
- мониторинг геолокации абонентских устройств.
В случае изменения мигрантами места фактического нахождения они обязаны проинформировать об этом МВД в течение трех рабочих дней.