Эксперт: В Бишкеке происходит переосмысление критериев ценности недвижимости

В Бишкеке происходит переосмысление критериев ценности недвижимости. Об этом заявил на городском мероприятии TED Talk 3 архитектор и градостроитель Толобай Кенешов.

По его словам, на протяжении многих десятилетий мировой рынок недвижимости работал по привычной формуле: площадь служила главным показателем ценности.

«Чем просторнее квартира, тем выше ее стоимость — казалось бы, это правило незыблемо. Однако современная жизнь ставит перед нами новый, более глубокий вопрос: действительно ли площадь остается единственным критерием, определяющим ценность недвижимости?

Ответ, согласно ряду недавних исследований, отрицательный. По мере ускорения урбанизации и роста требований к качеству жизни покупатели жилья по всему миру — особенно на развитых рынках Европы и Северной Америки — демонстрируют явный сдвиг в приоритетах.

Согласно опросу McKinsey Global Housing Survey 2023, до 80 процентов покупателей указали, что отдают предпочтение зеленым зонам, естественному освещению и комплексной системе удобств, а не количеству квадратных метров квартиры», — говорит Толобай Кенешов.

Фото 24.kg. Толобай Кенешов

Эта тенденция, по мнению эксперта, открывает совершенно новый подход: «Переосмысление ценности недвижимости — от физических параметров к жизненному опыту».

«Один квадратный метр, обеспечивающий комфорт, тишину, достаток естественного света и грамотное управление, сегодня ценится гораздо выше, чем десять квадратных метров тесного, шумного и неудобного пространства. Небольшие квартиры с оптимизированной планировкой, интегрированными технологиями и качественной жилой средой становятся все более распространенным выбором.

И это касается не только жизненного опыта — инвестиционная привлекательность таких объектов сегодня очевидна как никогда. Проекты с высоким индексом счастья жителей, включающим такие факторы, как качество жилой среды, уровень инфраструктуры и эффективность управления, по данным Knight Frank Global Cities Report 2023, демонстрируют рост цен на 12–18 процентов выше среднего по рынку.

Эта тенденция — не отдаленный прогноз, а реальность, которая уже сегодня формирует мощный сдвиг в мышлении о развитии городов по всему миру. И, возможно, именно сейчас настал момент оглянуться и понять: истинную ценность недвижимости порой невозможно измерить рулеткой — ее можно лишь почувствовать сердцем людей, которые в ней живут», — добавил Толобай Кенешов.