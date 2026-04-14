В Сокулукском районе семь детей-сирот обеспечили земельными участками

По результатам проверки, проведенной прокуратурой Сокулукского района, установлено, что в Манасском айыл окмоту жилищные права детей, оставшихся без попечения родителей, не обеспечивались в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

По ее данным, по итогам принятых прокурорских мер в адрес соответствующих органов внесен акт прокурорского реагирования о необходимости обеспечения детей земельными участками и жильем.

В результате в жилом массиве «Семетей» семь детей были обеспечены земельными участками.

Следует отметить, что в соответствии со статьей 13 Кодекса Кыргызской Республики о детях и статьей 43 Жилищного кодекса Кыргызской Республики гарантии прав ребенка на жилье обеспечиваются в порядке, установленном жилищным законодательством. Дети-сироты, не имеющие жилья, по достижении 16-летнего возраста имеют право на внеочередное получение жилого помещения на условиях пользования в установленном законом порядке.