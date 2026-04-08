Власть

Депутат призвала Генпрокуратуру усилить контроль над обеспечением жильем сирот

Депутат призвала Генпрокуратуру усилить контроль над обеспечением жильем сирот. Об этом Салтанат Аманова заявила на заседании Жогорку Кенеша.

По ее словам, это очень уязвимая категория граждан страны.

«Многие остаются на улице без господдержки. Именно они больше всего подвергаются насилию. Только 10 процентов из них обеспечиваются жильем или наделом. Возникает вопрос, насколько ответственно исполняют законы местные органы власти. Поэтому Генпрокуратура должна усилить надзор по детям-сиротам», — добавила Салтанат Аманова.

Замглавы Минтруда Каныбек Досматов отметил, что в республике имеется 3 тысячи 367 сирот.

«Для усиления поддержки такой категории граждан в прошлом году был принят указ президента страны «Келечекке салым». С 18 лет отныне сиротам выделяется по 500 тысяч сомов по трем направлениям — на приобретение жилья, на обучение или на здоровье», — добавил он.

Генпрокурор Максат Асаналиев отметил, что после прокурорского реагирования 88 земельных участков и 9 домов были переданы детям-сиротам.

«У нас к защите прав сирот особое отношение, такое было требование, и мы его исполняем», — добавил он.
