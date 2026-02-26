14:25
ЖК одобрил законопроект по улучшению системы обязательного страхования жилья

На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 26 февраля, депутаты рассмотрели и приняли законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР (в Гражданский кодекс Кыргызской Республики, Закон Кыргызской Республики «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий»)» в первом чтении.

Информацию по законопроекту представил председатель Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Марат Пирназаров.

По его словам, законопроект направлен на улучшение системы обязательного страхования жилья от пожара и стихийных бедствий. Его цель — повысить финансовую устойчивость страховой системы и усилить защиту граждан. Закон должен обеспечить своевременные и гарантированные страховые выплаты.

В ходе обсуждения депутат Алтынбек Кылычбаев интересовался сроками осуществления страховых выплат при наступлении страхового случая, в частности при пожаре, а также размерами компенсации. Докладчик отметил, что максимальная сумма страховой выплаты составляет 1 миллион сомов для города, 500 тысяч сомов для сельской местности, срок осуществления выплаты – до одного месяца.

Депутат Гульнара Акимбаева задала уточняющие вопросы по ряду статей, в частности спросила, кто именно может выступать в качестве третьего лица при осуществлении обязательного страхования.

Отвечая на вопрос депутата Токтобубу Ашымбаевой о суммах произведенных страховых выплат, докладчиком отмечено, что в 2024 году было зафиксировано 240 случаев, общая сумма выплат составила 37 млн сомов, в 2025 году – 247 страховых случаев, по которым выплачено 32 миллиона сомов, в текущем году зарегистрировано 37 случаев, сумма выплат составляет 10 миллионов сомов.
