Общество

Около 4 тысяч граждан стоит в очереди на улучшение жилищных условий в Бишкеке

В очереди на улучшении жилищных условий в Бишкеке стоят 3 тысячи 862 гражданина. Об этом сегодня на очередной сессии столичного городского кенеша сообщил депутат Казыбек Эргешов.

По его словам, из них по льготной категории — 2 тысячи 85 человек, по внеочередной льготной категории (дети-сироты) — 270.

«Даже в течение 100 лет мы не сможем предоставить им квартиры, надо искать какие-то варианты, тем более детей-сирот с каждым годом становится больше. Сейчас строятся дома по линии Государственной ипотечной компании, надо подключать правительство», — сказал Казыбек Эргешов.

Заместитель мэра Азамат Кадыров признал, что вопрос важный.

Муниципалитет, по его словам, работает с кабинетом министров, рассматриваются различные варианты предоставления жилья для горожан.
