14:27
USD 87.45
EUR 103.22
RUB 1.14
Власть

Президент КР рассказал об эффективности изменения подхода к жилищной политике

Президент КР Садыр Жапаров рассказал об эффективности изменения подхода к жилищной политике. Об этом он заявил на республиканском заседании сегодня.

По его словам, одним из главных условий достойной жизни каждого человека является наличие собственного жилья.

«Без собственного дома невозможно говорить о стабильности и благополучии семьи. Когда я вступал в должность президента, я хорошо понимал масштаб жилищной проблемы граждан. Тысячи семей на протяжении многих лет жили в арендованных квартирах, общежитиях и в самых разных условиях, пытаясь накопить средства на собственное жилье, но не имея такой возможности. Тогда я поставил перед собой задачу обеспечить, чтобы государство стало настоящим партнером наших граждан в решении их жилищных вопросов.

За эти пять лет мы не просто оживили ипотечные программы, а кардинально изменили подход к жилищной политике. 2025 год стал рекордным. Государственная ипотечная компания показала беспрецедентную динамику. Всего за один год более 4,6 тысячи семей получили ключи от собственных квартир. Это составляет половину от общего количества жилья, предоставленного за предыдущие четыре года. В целом, начиная с 2021 года, по всей республике 9 тысяч 250 семей обрели собственное жилье», — отметил Садыр Жапаров.

Среди них, добавил он, молодые семьи, впервые переступившие порог своего дома, врачи и учителя, а также работники бюджетной сферы, которые ждали такой возможности десятилетиями. Для граждан из социально уязвимых категорий доступ к жилью стал переломным моментом в жизни.

«Мы, действительно, сумели сделать государственную программу «Мой дом» масштабной и доступной. Она стала крупнейшей жилищной программой в истории суверенного Кыргызстана. Да, значительная часть проектов реализуется в столице и в Чуйской области, где спрос наиболее высок. В то же время активные строительные работы ведутся и за пределами Чуйской области — в Ошской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Баткенской, Таласской и Нарынской областях.

Здесь хочу отметить, что при строительстве жилья Государственной ипотечной компанией выделяемые средства распределяются поровну: 50 процентов направляется на север, 50 процентов на юг страны.

В прошлом году из $400 миллионов по $200 миллионов было направлено северу и югу. В этом году также $400 миллионов будут распределены равными долями. Поскольку численность населения по обе стороны примерно одинакова, мы придерживаемся принципа справедливого баланса. И это касается не только ипотечной политики — в целом при распределении государственных средств мы соблюдаем такой же равный подход», — резюмировал Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/363859/
просмотров: 212
Версия для печати
Материалы по теме
КР намерена добиться самообеспечения по трем импортным видам продовольствия
Садыр Жапаров: После реконструкции Токтогульская ГЭС проработает еще 50-60 лет
Садыр Жапаров заявил о стремлении Кыргызстана в лидеры региона
В Кыргызстане более 300 членов ОПГ привлечены к ответственности
Садыр Жапаров: Мы навели порядок в сферах, где существовали теневые схемы
ЖК одобрил законопроект по улучшению системы обязательного страхования жилья
Феликс Кулов предложил создать спецкомиссию после кадровых решений президента
Первомайский райсуд Бишкека определил меру пресечения фигурантам «дела 75»
Глава государства прокомментировал отставку спикера парламента
Президент: Разделения на «команду Жапарова» или на «команду Ташиева» нет
Популярные новости
Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД&nbsp;&mdash; генерал-полковником Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД — генерал-полковником
С&nbsp;мая 2026 года в&nbsp;Кыргызстане тариф на&nbsp;электроэнергию повысится на&nbsp;27&nbsp;тыйынов С мая 2026 года в Кыргызстане тариф на электроэнергию повысится на 27 тыйынов
&laquo;Будет даже лучше, чем раньше&raquo;. Президент прокомментировал разлад с&nbsp;Ташиевым «Будет даже лучше, чем раньше». Президент прокомментировал разлад с Ташиевым
В&nbsp;КР&nbsp;хотят ввести штрафы за&nbsp;выезд детей для получения религиозного образования В КР хотят ввести штрафы за выезд детей для получения религиозного образования
Бизнес
МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital
Добро в&nbsp;один клик: фитр-садака через MegaPay Добро в один клик: фитр-садака через MegaPay
Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за&nbsp;оцифровку биржи труда Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за оцифровку биржи труда
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;: итоги новой недели акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
27 февраля, пятница
14:22
В Бишкеке презентовали документальный фильм о проблеме таяния ледников В Бишкеке презентовали документальный фильм о проблеме...
14:22
Язва, аллергия. Врач об опасных последствиях вредных продуктов для школьников
14:19
OpenAI заблокировала аккаунты ChatGPT, связанные с Telegram-каналом «Рыбарь»
14:14
Мэр Канта Улан Майлибашев подал в отставку
14:09
Эрлист Акунбеков: Авиапарк Кыргызстана пополняется новыми самолетами