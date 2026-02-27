Президент КР рассказал об эффективности изменения подхода к жилищной политике

Президент КР Садыр Жапаров рассказал об эффективности изменения подхода к жилищной политике. Об этом он заявил на республиканском заседании сегодня.

По его словам, одним из главных условий достойной жизни каждого человека является наличие собственного жилья.

«Без собственного дома невозможно говорить о стабильности и благополучии семьи. Когда я вступал в должность президента, я хорошо понимал масштаб жилищной проблемы граждан. Тысячи семей на протяжении многих лет жили в арендованных квартирах, общежитиях и в самых разных условиях, пытаясь накопить средства на собственное жилье, но не имея такой возможности. Тогда я поставил перед собой задачу обеспечить, чтобы государство стало настоящим партнером наших граждан в решении их жилищных вопросов.

За эти пять лет мы не просто оживили ипотечные программы, а кардинально изменили подход к жилищной политике. 2025 год стал рекордным. Государственная ипотечная компания показала беспрецедентную динамику. Всего за один год более 4,6 тысячи семей получили ключи от собственных квартир. Это составляет половину от общего количества жилья, предоставленного за предыдущие четыре года. В целом, начиная с 2021 года, по всей республике 9 тысяч 250 семей обрели собственное жилье», — отметил Садыр Жапаров.

Среди них, добавил он, молодые семьи, впервые переступившие порог своего дома, врачи и учителя, а также работники бюджетной сферы, которые ждали такой возможности десятилетиями. Для граждан из социально уязвимых категорий доступ к жилью стал переломным моментом в жизни.

«Мы, действительно, сумели сделать государственную программу «Мой дом» масштабной и доступной. Она стала крупнейшей жилищной программой в истории суверенного Кыргызстана. Да, значительная часть проектов реализуется в столице и в Чуйской области, где спрос наиболее высок. В то же время активные строительные работы ведутся и за пределами Чуйской области — в Ошской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Баткенской, Таласской и Нарынской областях.

Здесь хочу отметить, что при строительстве жилья Государственной ипотечной компанией выделяемые средства распределяются поровну: 50 процентов направляется на север, 50 процентов на юг страны.

В прошлом году из $400 миллионов по $200 миллионов было направлено северу и югу. В этом году также $400 миллионов будут распределены равными долями. Поскольку численность населения по обе стороны примерно одинакова, мы придерживаемся принципа справедливого баланса. И это касается не только ипотечной политики — в целом при распределении государственных средств мы соблюдаем такой же равный подход», — резюмировал Садыр Жапаров.